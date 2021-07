Unerwarteter Hörgenuss

Tennis wird bei Olympia ohne Zuschauer ausgetragen. Warum Markus Nieberle aus Mauerstetten sich auf eine interessante akustische Kulisse freut.

26.07.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Krasser könnte der Gegensatz nicht sein, als am Montag der 20-malige Grand Slam-Sieger Novak Djokovic den deutschen Jan-Lennard Struff in zwei Sätzen geschlagen hat, während gleichzeitig Judokas um Medaillen kämpften: Djokovic hat 2016 schon seine ersten hundert Millionen Euro Preisgelder gewonnen, Judoka hingegen bekommen hierzulande in der Regel staatliche Fördermittel. „Tennis ist hinter Fußball, Formel 1 und Golf eine der bestbezahlten Sportarten“, weiß auch Markus Nieberle vom TC Mauerstetten. „Doch für die Profis geht es bei Olympia nur um das Edelmetall. In jeder erfolgreichen Tennisprofi-Vita sollte auch eine Medaille bei Olympia stehen“, meint der Sportallrounder.