Mauerstetten und Oberbeuren urlaubsreif - viele Spieler nicht da

Beiden Teams fehlen viele Akteure an diesem Spieltag in der Kreisliga Allgäu Mitte. Der SV Stöttwang hingegen sucht den Torabschluss.

03.09.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Ostallgäu Drei Partien stehen für die Clubs aus der Region noch an. Denn der BSK Neugablonz hat am Mittwoch bei der DJK Memmingen 1:2 verloren und ist spielfrei, der FC Buchloe war gestern Abend in Mindelheim im Einsatz.

Die halbe Elf ist dann mal weg

Stark ersatzgeschwächt und die letzte Pleite in Oberbeuren im Gepäck: Die Vorzeichen beim SV Mauerstetten sind vor der Partie gegen Viktoria Buxheim am Sonntag ab 15 Uhr wahrlich nicht die besten. Auf die halbe Elf muss SVM-Coach Uwe Zenkner verzichten und die Mannschaft erneut massiv umstellen. „Die Jungs erwartet ein starker Gegner. Wir müssen uns da jetzt durchkämpfen, bis sich die Situation wieder entspannt“, sagt Kapitän Stefan Moser, der selber aus privaten Gründen nicht mit von der Partie sein kann.

Veteranen helfen aus

Beim TSV Oberbeuren war es diese Woche ruhig am Sportplatz, denn die Urlaubssaison hat ihren Höhepunkt erreicht. Gleich mehrere Spieler fehlen für das Spiel am Sonntag ab 15 Uhr gegen den SV Memmingerberg. Dabei könnte es eine richtungsweisende Partie werden. Der SVM ist ähnlich gut wie der TSVO in die Saison gestartet und steht mit einem Zähler weniger auf Platz vier. Für Innenverteidiger Manuel Lucke zählt das aber nicht als Ausrede: „Wir haben genug Leute, die die Lücken füllen können. Und zum Glück können wir uns da auch auf unsere ,Rentner’ verlassen, die immer wieder zurückkommen und bei unserer 2. Mannschaft aushelfen.“ Bezug nimmt Lucke wohl vor allem auf den 36-jährigen Michael Hammerle, der schon vergangene Saison vier Mal ausgeholfen hatte und dabei sogar einen Treffer erzielt hat. „So können wir dann genug rotieren und haben trotzdem zwei schlagkräftige Teams auf dem Platz“, fügt Lucke hinzu. Für Hammerle und die 2. Mannschaft geht es um 13 Uhr los, ab 15 Uhr folgt dann die Erste.

Toreschießen geübt

Vor der Auswärtspartie des SV Stöttwang beim TSV Kirchheim erklärt Trainer Thomas Spannenberger, was er von seiner Mannschaft erwartet: „In Kirchheim müssen wir über das ganze Spiel die Leistung der ersten sechzig Minuten gegen Neugablonz zeigen, dann gehen wir auch als Sieger vom Platz.“ Wie das in Kirchheim ab 15 Uhr gehen soll, weiß der Coach auch: „Wir haben diese Woche im Training intensiv den Torabschluss gesucht und darauf hingearbeitet. Dieses Manko müssen wir beheben, um erfolgreich aus dem Spiel zu gehen.“ Zumal mit dem TSV erstmals kein Titelaspirant wartet, erklärt Spannenberger: „Wir haben bis jetzt nur gegen die vermeintlichen Aufsteiger gespielt und uns nicht schlecht verkauft. In Kirchheim fordere ich von der Mannschaft volle Konzentration und einen Sieg.“