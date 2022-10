Mauerstettener Nachwuchs dominiert im Volleyball

In der U14 und der U12 steht der SV Mauerstetten mit seinen Jugendmannschaften an der Spitze. Niederlagen gibt es meist nur gegen eigene Teams.

21.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Gleich mit zehn Jugend-Mannschaften war der SV Mauerstetten zuletzt im Einsatz – und zwar erfolgreich.

In der A-Klasse erfolgreich

Die U14 empfing in Mauerstetten mit zwei Mannschaften in der Leistungsklasse A drei Teams aus Sonthofen. Beide SVM-Teams gewannen alle Spiele teils sehr deutlich gegen die Teams des TSV. Im direkten Duell besiegte der SVM I den SVM II. Insgesamt waren die Überlegenheit des SVM und auch der Wille, in dieser Saison sehr weit zu kommen, deutlich zu sehen. Am 13. November folgen die Rückspiele in Sonthofen.

In der B-Klasse ebenfalls

In der gleichen Jugend, aber der Leistungsklasse B traten der SVM III und IV in Obergünzburg an. Dort bot sich dasselbe Bild, beide SVM-Teams gewannen alle Spiele gegen BSC Illertal, DJK Augsburg-Hochzoll, TV Bad Grönenbach und TSV Obergünzburg. Im vereinsinternen Duell setzte sich der SVM IV knapp durch – allerdings spielte das Team altersbedingt außer Konkurrenz. Die Tabelle wird von den SVM-Teams angeführt, die Rückrunde folgt am 13. November in Bad Grönenbach.

Sechs Mal bei der U12 dabei

Sechs U12-Teams traten zudem in Sonthofen an, um den zweiten Spieltag zu bestreiten. In 14 Spielen traten diese gegen zwei Teams des TSV und in vereinsinternen Duellen gegeneinander an. Tabelle: 1. SVM I. 2. TSV Sonthofen I. 3. SVM II. 4. SVM IV. 5. TSV II. 6. SVM V. 7. SVM VI. 8. SVM III. Am 20. November spielen erneut alle acht Teams in einem Qualifikationsturnier um die freien Plätze für die schwäbische Meisterschaft.