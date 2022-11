Mehr Sicherheit am Feuerwehrhaus in Kaufbeuren

An der Wache in Kaufbeuren werden blinkende Warntafeln installiert. Zwischen der Spittelmühlkreuzung und den Schulen ist bald nur noch Tempo 30 erlaubt.

21.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Über ihre neue Wache an der Neugablonzer Straße hat sich die Feuerwehr sehr gefreut und die Truppe fühlt sich bis heute dort sehr wohl. Doch einen Wermutstropfen gab es von Anfang an: Die Ausfahrt bei Einsätzen kann mitunter zu kritischen Verkehrssituationen auf der viel befahrenen Trasse führen. Nun soll endlich Abhilfe geschaffen werden, wie Baureferent Helge Carl auf Anfrage von Bürgermeister Oliver Schill (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses mitteilte. Demnach soll auf jeder Straßenseite eine blinkende Warntafel aufgestellt werden. Der Hinweis „Feuerwehr fährt aus“ soll Fußgänger, Radler und Autofahrer warnen, dass Einsatzfahrzeuge auf die Straße rasen. Die Fundamente für die Tafel sind bereits fertig.

Nur noch Tempo 30 erlaubt

Zudem müssen sich die Autofahrer darauf einstellen, künftig bereits von der Spittelmühlkreuzung an auf der Neugablonzer Straße nur noch Tempo 30 fahren zu dürfen. Die Geschwindigkeitsreduzierung gilt dann wegen der folgenden Schulen (Jakob-Brucker-Gymnasium und Jörg-Lederer-Mittelschule) bis zur Abzweigung Von-Colln-Straße. Nach ein bis zwei Jahren will die Stadt gemeinsam mit der Feuerwehr Bilanz ziehen, was die Veränderungen gebracht haben.

Querungshilfe bleibt

Die ebenfalls einmal angedachte Verlegung der Querungshilfe über die Neugablonzer Straße um 15 bis 18 Meter nach Norden, wurde laut Carl aufgrund der hohen Kosten verschoben. Die weitere Ausstattung der Feuerwehr und der Neubau einer Wache in Neugablonz wird im Feuerwehrbedarfsplan geregelt. Dafür sind insgesamt hohe Investitionen nötig.

