Mehr veganes Essen, weniger Autos in der Altstadt: Das wünschen sich Kaufbeurer Jugendliche

Was soll sich in Kaufbeuren ändern? Beim Jugendforum 2023 geben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen den Stadträten etliche Ideen mit auf den Weg.

14.03.2023 | Stand: 18:54 Uhr

Die Ideen und Wünsche reichten von einer autofreien Innenstadt über papierlosen Unterricht bis hin zum Open-Air-Kino und mehr Beleuchtung an dunklen Ecken. Beim Jugendforum 2023 am Montag im Haus St. Martin hatten viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen über Stunden hinweg überlegt, was sich in Kaufbeuren ändern soll, und etliche Vorschläge gesammelt. Über die sie anschließend mit Stadträten, Stadträtinnen und Vertretern der Schulfamilien diskutierten.

