Meister im Aufholen - Marien-Realschule holt Titel im Volleyball

Die Marien-Realschule Kaufbeuren ist südbayerischer Meister im Volleyball - und damit für das Landesfinale qualifiziert.

23.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Das Volleyballteam der Marien-Realschule Kaufbeuren hat in Dachau an der südbayerischen Meisterschaft im Josef-Effner-Gymnasium teilgenommen. Dort war es in der Wettkampfklasse Mädchen IV gemeldet.

Kaufbeuren trifft doppelt auf Straubing

Allerdings hatten der niederbayerische Meister Straubing sowie eine Schule aus München kurzfristig abgesagt. Dadurch kam es in dem Wettbewerb nur zu einem Vergleich zwischen zwei Schulen. Die traten jeweils in zwei Teilmannschaften an, die jeweils gegen die Teams der anderen Schule spielen mussten – Insgesamt vier Spiele in je zwei Sätzen.

Meister des Comebacks

Zunächst verloren die Marien-Realschülerinnen 0:2 – doch Team B glich aus, sodass es mit zwei Ballpunkten Vorsprung in die beiden entscheidenden Spiele ging. Dachau gewann erneut mit 25:17 und 25:21 und Kaufbeuren musste wieder nachziehen. Dies gelang mit 25:14 und 25:13 eindrucksvoll. So lagen die Mädels, die alle beim SV Mauerstetten trainieren, am Ende bei 4:4 Sätzen mit 13 Ballpunkten vor Dachau.

Nun wird am 23. Mai das Landesfinale in Schwandorf gegen das dortige Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium um den bayerischen Titel gespielt.