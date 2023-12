Menschen aus 16 Ländern finden Zuflucht im Frauenhaus Kaufbeuren

Der Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) bietet Frauen, die Opfer von häuslicher oder sexueller Gewalt worden sind, vielfältige Unterstützung.

02.12.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Seit April 1995 gibt es das Frauenhaus in Kaufbeuren. Unter der Trägerschaft des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SKF) dient es als Anlaufstelle für Frauen und deren Kinder, die von häuslicher und/oder sexueller Gewalt betroffen sind. Die Leiterin der Einrichtung, Katja Mann, gab in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses Einblicke in ihre Arbeit: „Wir bieten vor allem Hilfe zur Selbsthilfe.“ Derzeit könne sie mit ihrem Team, zu dem 21 ehrenamtliche Helferinnen gehören, in der Einrichtung bis zu fünf Frauen und deren Kinder betreuen. „In erster Linie beraten und unterstützen wir die Betroffenen“, so Mann. „Es gibt Frauen, die aufgrund ihres Migrationshintergrundes selbst einfache Dinge wie einen Einkauf nicht alleine bewältigen können“, erklärte sie. Mit ihrem Team unterstützte sie die Frauen dabei, diese alltäglichen Dinge zu lernen. Ein großer Bedarf an Hilfe bestehe auch in Bezug auf die Kindererziehung. „Es gibt Mütter, die können ihr Kind aufgrund eigener Gewalterfahrung nicht in den Arm nehmen“, erklärte die Leiterin. Hier übten sie mit den Frauen Schritt für Schritt einen liebevollen Umgang von Mutter zu Kind.

Trotz vieler unterschiedlichen Nationalitäten gelinge das Zusammenleben im Kaufbeurer Frauenhaus aber gut, berichtete sie. In Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Einrichtungen, zum Beispiel Jobcenter, Sozialamt, Polizei, dem Sozialpsychiatrischen Dienst, Kindergärten und Schulen, ermöglichten sie den Betroffenen eine Perspektive für ein neues Leben. „Viele Frauen gehen aber auch wieder in ihr Zuhause zurück“, berichtete Mann. In diesen Fällen sei es besonders wichtig, den Frauen die Sicherheit zu geben: „Du kannst jederzeit wiederkommen.“ In diesem Zusammenhang erläuterte sie auch den Grundsatz des Gewaltschutzgesetzes, das es seit 2002 in Bayern gibt: „Wer schlägt, muss gehen – das Opfer bleibt in der Wohnung“. Das sei für manche Frauen durchaus hilfreich, weil sie in ihrem gewohnten Umfeld bleiben könnten. „Erhöht das aber dann nicht das Gewaltpotenzial des Täters?“, kam dazu eine Frage aus dem Gremium. Das sei ganz unterschiedlich und müsse individuell entscheiden werden, antwortete Mann.

Auch Männer erhalten Hilfe

Neben der stationären Betreuung im Frauenhaus biete der SKF auch ambulante Beratungsangebote. Für Betroffene und Angehörige gebe es seit 2020 die Notruf- und Beratungsstelle häuslicher Gewalt. Als Ziele nannte Mann die Krisenintervention, stabilisierende Gespräche, Begleitung zu Polizei und Gericht und gegebenenfalls die Vermittlung in ein Frauenhaus. Ähnliche Aufgaben habe auch die Notruf- und Beratungsstelle sexuelle Gewalt. Allerdings komme hier noch die Traumabewältigung beziehungsweise die Vermittlung von Therapieangeboten hinzu. „Und was ist, wenn ein Mann Hilfe braucht?“, fragte ein Ausschussmitglied. „An die Beratungsstellen können sich auch Männer wenden“, so Mann. Eine stationäre Aufnahme im Frauenhaus sei in Kaufbeuren allerdings nicht möglich. Hier versuche man, Betroffene weiterzuvermitteln. Ihre Einrichtung sei auch für transsexuelle Personen offen, erklärte die Leiterin. Allerdings müsse in einem Vorgespräch geklärt werden, ob die Person in die Wohngruppe passe. Wie wichtig diese Einrichtung in Kaufbeuren ist, zeigten die Belegungszahlen der letzten Jahre. 2022 fanden 29 Frauen und 40 Kinder aus insgesamt 16 Ländern Zuflucht in der Einrichtung.

Wichtige Telefonnummern