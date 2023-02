Menschenaffe Udo wandert nach Germaringen - Ausstellung informiert über Urzeitfunde

Die Wanderausstellung widmet sich dem Menschenaffen Udo und anderen Fossilien aus der Hammerschmiede. Ab dem Frühjahr macht die Schau Halt im Unterallgäu.

06.02.2023 | Stand: 13:19 Uhr

Warum hat Menschenaffe Udo einen Gelehrtenstreit ausgelöst? Was macht seine 11,6 Millionen Jahre alten Überreste, die Wissenschaftler im Allgäu fanden, so besonders? Und wie laufen paläontologische Ausgrabungen eigentlich ab? Um diese Fragen geht es unter anderem in der Wanderausstellung, die noch bis Sonntag, 19. Februar, in Germaringen zu sehen ist. Im Reisacher-Gebäude (Schulstraße 7) haben Interessierte an den Wochenenden 11. und 12. sowie 18. und 19. Februar jeweils von 15 bis 18 Uhr die Chance, mehr über die Urzeitfunde aus der Tongrube Hammerschmiede zu erfahren.

Udo-Ausstellung reist durch die Region

Danach ist ein kurzer Aufenthalt im Buchloer Modehaus Stammel geplant (22. Februar bis 9. März), ehe es ins Unterallgäu geht, schildert Torsten Stöckle, Vorsitzender des Udo-Fördervereins. In Bad Wörishofen bleibe die Schau vom 14. März bis zum 30. April. Anschließend ist sie vom 1. Mai bis zum 30. September beim Benninger Ried zu sehen.

Bei der Wanderausstellung geht es um Fossilienfunde und die Ausgrabungen in der Tongrube Hammerschmiede. Bild: Mathias Wild

Daraufhin werde die Ausstellung nach Mauer bei Heidelberg gehen. Ein genauer Termin steht laut Stöckle aber noch nicht fest. Auch in Ingolstadt habe der Menschenaffe einen Auftritt, und zwar als Teil der Evolutionsausstellung, die der Unterallgäuer Dieter Luksch (Unternehmen „Expo-Fauna“) gestaltet hat.

