Tourismusprojekte rund um Menschenaffen Udo: So will Pforzen Besucher anlocken

Um Besucher für den Menschenaffen Udo zu begeistern, sollen in Pforzen ein Info-Pavillon und ein Aussichtspunkt entstehen. Doch ein Vorschlag ist umstritten.

30.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Ein Besucherzentrum soll in einigen Jahren Gäste aus nah und fern in die Ostallgäuer Gemeinde Pforzen locken und Udo sowie die Ausgrabungen in der Hammerschmiede erneut ins Rampenlicht rücken. Immerhin gilt der fossile Menschenaffe als Sensationsfund. Um Touristen und Einheimische noch vor dem Bau des Besucherzentrums für Udo zu gewinnen, planen die Gemeinde Pforzen und der Landkreis Ostallgäu zwei Attraktionen: einen Info-Pavillon und einen Aussichtspunkt, womöglich sogar einen Turm oberhalb der Tongrube Hammerschmiede. Vorschläge, die im Gemeinderat nicht nur auf Begeisterung stießen.

