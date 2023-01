„Menschenverachtendes" Verhalten: Jugendstrafe und Dauerarrest

Zwei Jugendliche schlagen einen eingeschüchterten 15-Jährigen, während ihr volljähriger Begleiter alles filmt. Wie das Kaufbeurer Jugendschöffengericht urteilte.

16.01.2023 | Stand: 12:26 Uhr

Es war eine Tat, zu der sich dem Vorsitzenden des Kaufbeurer Jugendschöffengerichts im Urteil vor allem das Wort „menschenverachtend“ aufdrängte: Zwei damals 16-Jährige hatten kurz vor Silvester 2021 in einer Partyhütte im Ostallgäu einen 15-jährigen Bekannten geschlagen und ihm Feuerwerkskörper und einen Pfefferminzschnaps gestohlen. Der Haupttäter hatte das Opfer zudem verbal massiv eingeschüchtert und soll ihm zuletzt auch noch mit dem Satz „Wenn du jetzt die Polizei rufst, stech’ ich dich ab!“ gedroht haben. Ein dritter Angeklagter, der zur Tatzeit 19 Jahre alt war, hatte einen Großteil des Geschehens mit seinem Handy gefilmt und das Video später in einer Chatgruppe verbreitet.

Wegen Vorstrafen keine Bewährung mehr für heute 20-Jährigen

Als die Aufnahme jetzt vor Gericht abgespielt wurde, war deutlich zu hören und zu sehen, wie das Opfer vom Haupttäter niedergeschrien und geschlagen wurde – obwohl der Jugendliche seinen Peiniger wiederholt anflehte, damit aufzuhören. Die beiden geständigen Angreifer wurden jetzt wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu Dauerarresten verurteilt – der 17-jährige Hauptangeklagte zu vier Wochen, der gleichaltrige Mittäter zu zwei Wochen und einem sozialen Trainingskurs. Der dritte Angeklagte wurde der „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen“ schuldig gesprochen. Weil er zur Tatzeit bereits volljährig war, fand die Verhandlung jetzt öffentlich statt. Der heute 20-Jährige, der in der Vergangenheit immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war, erhielt eine achtmonatige Jugendstrafe. Trotz einer positiven Entwicklung des Angeklagten wurde diese nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Sollte Treffen in Partyhütte der Versöhnung oder der weiteren Konfrontation dienen?

Im Prozess war deutlich geworden, dass sich Täter und Opfer kannten und früher wohl sogar befreundet waren. Warum es dann irgendwann zu Spannungen gekommen ist, ließ sich in der Verhandlung nicht genau feststellen. Am fraglichen Abend hatte der Geschädigte einen der beiden späteren Angreifer in die Partyhütte eingeladen. Dieser kam dann auch – begleitet von den beiden Mitangeklagten und zwei weiteren Jugendlichen. Ob von vorneherein eine Konfrontation geplant war, oder ob man eine Art Versöhnung erreichen wollte, blieb jetzt unklar. Fest stand jedoch, dass der Hauptangeklagte den Geschädigten schon kurz nach dem Eintreffen verbal anging und ihn dann auch mit Faustschlägen traktierte. Der Jugendliche hatte danach eine Beule am Kopf und Schmerzen. Der 17-jährige Mitangeklagte – ihm hatte die Einladung damals gegolten – war laut übereinstimmender Angaben aller Anwesenden zwar nicht die treibende Kraft des Angriffs gewesen, hatte dem Opfer aber ebenfalls einen Schlag versetzt.

Täter bitten Opfer um Entschuldigung

Aus seinem vom Verteidiger vorgetragenen Geständnis ging hervor, dass er sich sein Verhalten nicht erklären könne. Zwei Wochen nach dem Vorfall habe er versucht, sich beim Geschädigten zu entschuldigen. Damals war dieser – anders als jetzt in der Verhandlung – noch nicht dazu bereit gewesen, die Entschuldigung anzunehmen. Der Jugendliche akzeptierte auch die persönliche Entschuldigung des damaligen Haupttäters. Auch der dritte Angeklagte hat sich beim Opfer entschuldigt.

Lesen Sie auch:

Ex-Freundin verletzt: Gericht spricht Ostallgäuer frei

Kaufbeurer Ehepaar wegen Internetbetrugs mit Pferdezubehör angeklagt