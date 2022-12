Was die Messe Bauplus Anfang Februar in Kaufbeuren bietet

Für viele Menschen wird es schwieriger, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Rat von Experten gibt es bei der Messe Bauplus in Kaufbeuren. Alle Infos hier.

20.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Wer heutzutage mit dem Hausbau beginnt, steht am Anfang eines holprigen Wegs. Gepflastert ist der vor allem mit unsicheren Zukunftsaussichten, gestiegenen Preisen, Lieferengpässen und langen Wartezeiten. Gleichzeitig setzen immer mehr Menschen wegen der Energiekrise auf Alternativen beim Heizen und bei der Stromerzeugung, beispielsweise auf Kaminöfen und Mini-Solaranlagen. Gesprächsbedarf wird es bei der 13. Bauplus in Kaufbeuren also genug geben.

Am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Februar 2023, präsentieren sich bis zu 80 meist regionale Unternehmen bei der Bau- und Einrichtungsmesse, die erneut in der Karthalle stattfindet. Zudem gibt es ein Vortragsprogramm.

Diese Aussteller sind bei der Bauplus in Kaufbeuren dabei

65 Firmen hätten sich bereits angemeldet, schildert Veranstalter Jens Güttinger bei einem Pressegespräch im Rathaus. Mit dabei seien etwa die VWEW, die Sparkasse und der Dachziegelproduzent Creaton. Bei den Fachvorträgen werde es beispielsweise um Altbausanierung, erneuerbare Energien und das Vermarkten von Mietimmobilien gehen.

Der Messechef hofft auf weitere Zusagen im Januar, sein Ziel seien 80 Aussteller. Die Zurückhaltung erklärt sich Güttinger mit vollen Auftragsbüchern und den Lieferschwierigkeiten.

Messe unter Corona-Bedingungen: So lief die Bauplus 2022

Dagegen sei die Corona-Pandemie „gar kein Thema mehr“. Anfang dieses Jahres ging die Bauplus noch mit einem Hygienekonzept über die Bühne: Es galten Abstandsregeln, Maskenpflicht und 2G-Plus. Zutritt hatten also nur genesene und geimpfte Menschen, die zusätzlich einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen konnten, und jene, die bereits eine Booster-Impfung hatten.

All das spiele 2023 keine Rolle mehr, sagt Güttinger. Er rechnet an den beiden Februartagen mit etwa 5000 Besuchern und Besucherinnen.

Die Bauplus sei ein „Schaufenster der Region“ und ein „Messeformat, das hier sehr gut ankommt und gut zu uns passt“, findet Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse. Obwohl die Ausgangslage mit den hohen Preisen und unsicheren Zukunftsprognosen dieses Mal nicht die beste sei, erwartet er einen großen Zuspruch. Ebenso wie Manuel Wiesner von der Karthalle. Für ihn sei die Bauplus der Auftakt für die Messe-Saison.

Bauplus in Kaufbeuren: Die Messe im Überblick