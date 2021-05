Wer während der Pandemie nach Kaufbeuren oder Neugablonz ziehen möchte, hat es nicht leicht - denn es werden weniger Wohnungen als sonst frei. Woran das liegt.

Neuer Job, neue Partnerin oder einfach Sehnsucht nach der alten Heimat. Was es auch sein mag – der Nachfrage nach Wohnraum in Kaufbeuren und Umgebung hat die Pandemie keinen Abbruch getan. Dabei werden weniger Wohnungen frei als in der Zeit vor Corona. Das Interesse an der Region ist, so vermuten Experten, auch mit den Home-Office-Regeln noch stärker geworden.