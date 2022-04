Millionenprojekt in Kaufbeuren: Kreuzungsumbau in der Warteschleife

Eine Detailplanung für das Kreuzungsprojekt an der Neugablonzer Straße in Kaufbeuren liegt noch immer nicht vor. Wie geht es nun weiter?

Wird eines der größten Straßenbauprojekte seit vielen Jahren ausgebremst? An der Einmündung der Buronstraße in die Neugablonzer Straße soll die im Zuge einer Osttangente geplante, aber nie vollendete Überführung zu einer ebenerdigen Kreuzung umgebaut werden. Zudem muss die 40 Jahre alte Wertachbrücke westlich davon erneuert werden. Das dritte Vorhaben in unmittelbarer Nähe: ein Bahnhalt im Haken. Ursprünglich sollte die Planung für das Mammutprojekt heuer bis zum zweiten Quartal öffentlich vorgestellt werden. Nun sieht es nach einer Verschiebung aus.