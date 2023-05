Erlebnis- und Verbrauchermesse MIR am Wochenende in Kaufbeuren - Das sind die Themen

Unter neuer Leitung wird am Freitag die Verbrauchermesse MIR auf dem Tänzelfestplatz in Kaufbeuren eröffnet. 80 Aussteller sind dabei. Die Infos im Überblick.

08.05.2023 | Stand: 19:02 Uhr

Die Zelte sind bereits aufgebaut, bald ist es wieder soweit: Die Verbraucher- und Erlebnismesse „Miteinander in der Region“ (MIR) öffnet am kommenden Wochenende ihre Pforten auf dem Kaufbeurer Tänzelfestplatz – und zwar am Freitag, 12. Mai, von 12 bis 17 Uhr und jeweils am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Mai, von 10 bis 17 Uhr.

MIR 2023 in Kaufbeuren: Neustart in Kaufbeuren

Nachdem die Messe, die im jährlichen Wechsel mit Marktoberdorf stattfindet, 2020 und 2021 coronabedingt noch abgesagt werden musste und im darauffolgenden Jahr Marktoberdorf an der Reihe war, sollen sich heuer wieder in Kaufbeuren rund 80 Betriebe und Unternehmen aus der Region präsentieren. Projektmanagerin Valentina Kohl und Bereichsleiter Martin Lösch von der Mattfeldt+Sänger Marketing- und Messe AG, die die MIR erstmalig in Kaufbeuren ausrichtet, stellten das Konzept im Rathaus vor.

Das Ziel der neuen Messeveranstalter: Themen, die die Menschen im eigenen Alltag beschäftigen, wie Bauen, das Leben im Alter, Energie und Gesundheit, auch ins Zentrum der Messe rücken.

Diese Themen stehen bei der MIR in Kaufbeuren heuer im Fokus

Mit einem umfassenden Programm rund um Gesundheitsfragen gehen die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren an den Start. Verschiedene Vorträge informieren über Behandlungsmöglichkeiten bei Herzproblemen, Schlaganfällen, Schlafapnoe, Magengeschwüren sowie Gelenkschäden oder Durchblutungsstörungen. Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag können Interessierte zudem jeweils um 12 Uhr live eine Knie-, bzw. Hüft-Operation an einem Modell verfolgen.

Noch ist es ruhig auf dem Kaufbeurer Tänzelfestplatz. Doch am kommenden Wochenende sollen sich auf dem über 6000 Quadratmeter großen MIR-Messegelände wieder tausende Besucherinnen und Besucher tummeln. Bild: Mathias Wild

Mobilitätstrends wollen die Verantwortlichen bei der Autoschau, bei der insgesamt sechs Allgäuer Autohäuser mitmachen, unter die Lupe nehmen. „Viele Menschen beschäftigen sich mit der Anschaffung eines Elektroautos“, sagte Lösch. „Allerdings stehen sie oft vor der Frage: Wie kann ich das zuhause laden?“ Antworten sollen Fachleute der Autohäuser liefern. Zudem stellen sie Hybridwagen und Wasserstoffauto als weitere Alternativen zu Benzinern und Dieselantrieben vor.

Warum die MIR in diesem Jahr kleiner ausfällt als üblich

In den vergangenen Jahren waren meist weit über 100 Betriebe aus der Region bei der MIR mit dabei. Mit 80 Ausstellern fällt die diesjährige Auflage also deutlich kleiner aus als üblich. Grund dafür: „Viele Firmen haben nach der Pandemie noch mit sich selbst zu tun“, sagte Lösch. Andere Messen seien sogar gänzlich ausgefallen. Umso mehr freut es die Veranstalter, dass die Sache nun wieder ins Rollen kommt.

Und an Visionen mangelt es nicht: In den kommenden Jahren sollen Vereine aus der Region Ostallgäu und Kaufbeuren wieder verstärkt bei der MIR mit ins Boot geholt werden. „Gerade im Nachwuchsbereich sind diese durch Corona gebeutelt“, berichtete Lösch. Mit einem Torwandschießen könnten etwa Fußballvereine bei künftigen Messen neue Talente für sich begeistern.

So könnte die MIR in den kommenden Jahren aussehen

Und weil die MIR „eine Messe für die ganze Familie“ sein soll, wie Lösch sie beschreibt, gibt es heuer schon Kinderschminken, einen Spielebereich mit Lego und Playmobil sowie eine Hüpfburg, „in der sich die Kinder austoben können“. Wenn der Magen knurrt, finden Hungrige außerdem im Außengelände etwas zu essen, und einen Biergarten zum gemütlichen Zusammensitzen gibt es auch. Der Eintritt ist kostenlos.

Lesen Sie auch: Wirtschaftsförderung im Rathaus Kaufbeuren unter neuer Leitung