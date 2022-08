Mit Gelassenheit in die neue Liga - SV Pforzen vor dem ersten Derby

Der SV Pforzen wurde erneut umgruppiert - aber sieht das gelassen. Am Wochenende kommt es zum Nachbarschaftsduell mit dem FC Bad Wörishofen.

Der SV Pforzen ist wieder zurück in der Kreisklasse Allgäu 2. Doch anders als etwa beim TSV Oberbeuren II, der über die Umgruppierung seiner Reserve gar nicht glücklich ist, nimmt man den erneuten Umzug beim SVP mit Gelassenheit. „Wir sind das ja gewohnt. Die häufigen Umgruppierungen sind unserer geografischen Lage geschuldet“, sagt Vorsitzender Marius Kreit.

Der Süden ist körperbetonter

Für ihn ist klar: Will sein Verein den angestrebten Aufstieg realisieren, müsse er sich in egal welcher Kreisklasse durchsetzen. „Und vom Fahren her macht es für uns eigentlich keinen Unterschied, ob wir nach Buching oder nach Bedernau müssen.“ Möglicherweise kommt die Gelassenheit in Pforzen auch daher, dass man vereinsintern die neue Liga sogar als kleinen Vorteil ansieht. „Richtung Süden wird körperbetonter gespielt, in der Kreisklasse 2 eher weniger körperbetont. Das kommt uns entgegen“, sagt Kreit, der sich freut, dass es trotzdem Derbys geben wird – etwa gegen den FC Blonhofen.

Tabellenführer am ersten Spieltag

Am kommenden Wochenende steht zunächst einmal ein Nachbarschaftsduell an. Pforzen gastiert am Sonntag ab 15 Uhr in Bad Wörishofen. Der FCW hat sein Auftaktspiel knapp verloren, Pforzen kommt nach einem 3:0-Sieg mit breiter Brust sogar als Tabellenführer in die Kurstadt. Doch als klaren Favoriten sieht Kreit seine Jungs dennoch nicht. „Das wird kein einfaches Spiel. Ich sehe die Mannschaften auf Augenhöhe“, sagt Marius Kreit und verweist auf den Druck, der nach der Niederlage auf den Hausherren laste. Gut für Pforzen sei, dass es keine allzu großen personellen Sorgen gibt. Die Anzahl der wegen Urlaub fehlenden Akteure „hält sich in Grenzen.“ Viele Spieler seien schon vorher verreist gewesen.