Mit Konzept in Rente: Landratsamt Ostallgäu bietet Workshop an

Angehende Ruheständler erhalten in einem Workshop einen Fahrplan für den neuen Lebensabschnitt. Um diese Themen geht's.

06.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Ein von der Bildungsberatung Ostallgäu angebotene Workshop bietet Unterstützung, Impulse und Ideen, wie man den Lebensabschnitt des Ruhestands aktiv, bewusst und sinnerfüllt für sich gestalten kann. Start der zweiteiligen Veranstaltung ist am Dienstag, 15. März. Der Kurs ist offen für Mitarbeitende aller Berufsgruppen und auch für Interessierte, die sich schon in den ersten Jahren ihres Ruhestandes befinden und neue Impulse suchen.

Gemischte Gefühle vor dem Ruhestand

Trotz Vorfreude auf mehr Freizeit und Ruhe entstehen für angehende Ruheständler oft auch Unsicherheiten, gemischte Gefühle und Zukunftsfragen. Manche Menschen fühlen sich in dieser Situation hoffnungsfroh, ängstlich oder alleingelassen mit den Veränderungen, die ihnen bevorstehen. Mit dem Workshop „Mit Begeisterung in den Ruhestand“ können alle, die den Übergang und den Einstieg in den Ruhestand aktiv gestalten möchten, den ersten Schritt machen. Gemeinsam mit Gleichgesinnten sprechen die Teilnehmenden über bisherige Berufstätigkeit, Prioritäten, Erwartungen und darüber, wie die neu gewonnene Zeit zufrieden und aktiv gestaltet werden kann.

Der Workshop findet an zwei aufeinander aufbauenden Terminen am Dienstag, 15. März und Dienstag, 22. März, jeweils von 16 bis 19 Uhr, im Generationenhaus Kaufbeuren statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist bei Christine Hoch, Landratsamt Ostallgäu, Telefon 08342/911 293, oder per E-Mail erforderlich.