Mit Musik und Marsch: Oberostendorf segnet neues Feuerwehrauto

Die Freiwillige Feuerwehr Oberostendorf weiht ihr neues Fahrzeug feierlich ein. Der Mannschafts-Transportwagen erhielt sogar einen kleinen Festzug.

09.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

In Oberostendorf ist die Segnung eines Autos groß gefeiert worden. Dabei handelte es sich um den neuen Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr.

Bereits im September 2021 wurde das Fahrzeug an die Gemeinde Oberostendorf ausgeliefert. Nun wurde es offiziell in Dienst gestellt – nach einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt und der Segnung durch Kaplan John Paul.

Vier Feuerwehr-Kommandanten erhalten den Fahrzeug-Schlüssel

Bürgermeister Helmut Holzheu überreichte dazu den vier Kommandanten der Feuerwehren Oberostendorf, Unterostendorf, Gutenberg und Lengenfeld den Fahrzeugschlüssel. Denn der Mannschaftstransportwagen wird bei Bedarf von allen vier Feuerwehren genutzt und stellt das erste Projekt der zukünftigen Zusammenlegung dar.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren und Umgebung informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Bürgermeister Holzheu dankte zudem allen aktiven Feuerwehrleuten für ihren „unersetzlichen Einsatz“. Und Kreisbrandrat Markus Barnsteiner überreichte der Feuerwehrführung eine Christopherus-Medaille, die die Feuerwehrmänner und Frauen nun stets bei den Fahrten des Mannschaftstransporters begleiten wird. Auch in Kaufbeuren freuen sich Feuerwehrler über ein neues Einsatzfahrzeug.

Kreisbrandrat Barnsteiner: Christopherus-Medaille soll Fahrten begleiten

Lesen Sie auch

Lob für die Kreisfeuerwehren Mehr Einsätze für Ostallgäuer Feuerwehren: „Wir sind froh, dass es Euch gibt!“

Im Anschluss an die Fahrzeugsegnung machte sich ein kleiner Festzug, angeführt vom Musikverein Oberostendorf und den Fahnenabordnungen sowie den aktiven Feuerwehrdienstleistenden vor dem neuen Auto, auf den Weg in das Zentrum der Vereine. Dort feierten die vier Ortsteil-Feuerwehren zusammen mit dem Veteranenverein Oberostendorf und vielen weiteren Gästen bei strahlenden Sonnenschein noch ein Familienfest.

Mehr zur Feuerwehr: