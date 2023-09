Mit Rückenwind - SV Eggenthal kommt mit breiter Brust aus dem August

Nach dem Sieg gegen den Tabellenführer der Kreisklasse Allgäu 3, SV Stöttwang, geht es für Aufsteiger SV Eggenthal nun zum TSV Görisried. Warum das aber kein Selbstläufer wird.

30.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Das kann sich sehen lassen: Aufsteiger SV Eggenthal hat einen guten, wenn nicht sogar sehr guten August in der Kreisklasse Allgäu 3 hinter sich. Vier Partien sind gespielt, zwei Mal ging Eggenthal als Sieger vom Platz.

Mannschaft komplett - Sieg gegen Spitzenreiter

Darunter war am zurückliegenden Wochenende beim bis dato verlustpunktfreien Kreisliga-Absteiger SV Stöttwang auch ein 4:2-Sieg. „In diesem Spiel waren wir erstmals nahezu komplett“, sagt Fred Jentzsch, der Trainer des Tabellensechsten. Noch Mitte August hatte er mitunter improvisieren müssen.

Der richtige Weg

Immerhin vier Punkte holte Jentzsch mit seinem Team in den ersten drei Spielen – ebenfalls ordentlich. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass Eggenthal in den ersten drei Spielen nur fünf Tore schoss. Fast genauso viele waren es dann gegen Stöttwang. „Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg“, glaubt der Trainer jedenfalls.

Jedtzt geht es in Görisried weiter

Und im September warten unter anderem mit dem SV Wald oder am kommenden Wochenende mit dem TSV Görisried – aktuell nur knapp über den Abstiegsplätzen angesiedelt – schwere Aufgaben. „Gegen Görisried erwarte ich ein unangenehmes Spiel“, sagt Jentzsch. Angeschlagene Mannschaften seien eben immer gefährlicher. Obendrein ist es ein Auswärtsspiel, das am Samstag um 14 Uhr angepfiffen wird. Und derzeit ist die Tabelle auch noch nicht besonders aussagekräftig. Dass Görisried nicht zu unterschätzen ist, zeigte der TSV am vergangenen Wochenende gegen Wald. Die Partie ging nur knapp mit 1:2 verloren. Eggenthal will indes aber lieber auf sich blicken und hat nach dem Sieg gegen Stöttwang eine breite Brust. „Man hat den Zusammenhalt gesehen“, sagte Jentzsch und lobte sein Team, sowohl was das Kämpferische als auch was das Fußballerische angeht. Das wird wohl auch gegen Görisried wieder zur Anwendung kommen.