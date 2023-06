Mit Spaß zum Erfolg - SpVgg Rieden steigt auf

Die SpVgg Rieden steigt in die A-Klasse auf – trotzdem sie nur den zweiten Platz erreicht hat ohne Relegation. Dafür musste eine Voraussetzung erfüllt sein.

07.06.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Rieden hat dominiert: 57 Punkte hat Rieden am Forggensee von 60 möglichen Zählern gesammelt, die SpVgg Rieden 55. Die beiden stärksten Teams der B-Klasse Allgäu 5, in der auch die Reserven von Hirschzell, Eggenthal, Baisweil-Lauchdorf, Stöttwang oder das mit acht Punkten am Tabellenende stehende Oberostendorf II eingruppiert waren, sind letztlich aufgestiegen. „Wenn man aufsteigt, hat man immer eine gute Bilanz“, sagt Karl-Heinz Schuster, Abteilungsleiter Fußball bei der SpVgg. Aufgestiegen sind damit auch die einzigen beiden ersten Mannschaften der Liga.

Ist der Spaß da, kommt der Erfolg

„Da sollte man schon einen Unterschied sehen“, sagt Schuster, der an seine Aufgabe mit der Prämisse heranging, „den Spaß am Fußball in Rieden wieder zurückzubringen.“ Und dass der Erfolg dann käme, sagt Schuster, das sei ihm klar gewesen. Entsprechend waren die beiden Riedener Duelle in der zurückliegenden Saison auch die größten Spiele der B-Klasse 5. Anfang Mai siegte die SpVgg 3:2, es war die einzige Niederlage der Forgenseer, die das Hinspiel noch mit 4:0 für sich entschieden hatten. Die Aufstiegsrelegation entfällt nun, die SpVgg Rieden ist damit direkt aufgestiegen. Ein Relegationsspiel vor vielen Fans zu machen, das sei immer etwas Besonderes, weiß Schuster. „Aber andererseits kann man sich bei nur einem Spiel mit einer Niederlage auch eine ganze Saison kaputt machen. Ich hätte auch meinen Urlaub in Italien unterbrechen müssen, deswegen ist alles perfekt“, sagt er. Man habe gefeiert und werde auch noch feiern, kündigt der Abteilungsleiter an.

Nächste Saison wird härter, aber der Spaß soll bleiben

Feiern darf auch Amberg/Wiedergeltingen III, Meister der B-Klasse 2, Türk Spor Marktoberdorf, das sich in der B-Klasse 3 an die Spitze setzte oder Zaisertshofen II – erster der B-Klasse 8. Für die SpVgg Rieden und Karl-Heinz Schuster hat nun die Sommerpause begonnen: Das Sammeln von Kraft und neuen Ideen steht an, berichtet der Abteilungsleiter. Was seine Mannschaft in der A-Klasse ab dem Spätsommer erwartet? „Klar ist, es werden jetzt andere Spiele mit anderen Herangehensweisen in der neuen Saison sein“, sagt Schuster. Aber nicht alle Ziele werden sich mit dem Aufstieg verändern, betont Schuster: „Ziel wird ab dem ersten Trainingstag sein, dass wir die Liga so schnell wie möglich halten und der Spaß weiter im Vordergrund steht, deswegen machen wir ja unser Hobby.“