Mittendrin statt nur dabei - U14 des SVM auf der deutschen Bühne

U14 des SV Mauerstetten spielt mit im Konzert der Großen und holt Platz drei bei der deutschen Volleyball-Meisterschaft. Dabei begann das Turnier mit einer Panne.

24.05.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Trotz einer aufregenden Corona-Saison fuhr der SV Mauerstetten im Reisebus zur deutschen Volleyballmeisterschaft der U14-Mädels nach Borken-Hoxfeld in Nordrhein-Westfalen. Alle mitgereisten 28 Personen waren sich bewusst, dass die Mannschaft viel Glück hatte, dass es keine coronabedingten Ausfälle gab, alle Meisterschaften und Qualifikationen gespielt werden und die Kinder regelmäßig ins Training kommen konnten. Dadurch wurde das große Ziel erreicht – die DM.

Zur Eröffnung ohne Trikots

Der SVM-Tross war bereits einen Tag vor dem Turnier ins 670 Kilometer entfernte Borken gefahren, um die schön dekorierte Halle kennenzulernen und Stimmung aufzubauen. Doch der Spieltag begann mit einer Buspanne: In Taxis und ohne Trikots und Sportzeug, die im versperrten Bus waren, fuhr die Mannschaft zur Haupthalle. Zum Glück konnte der Bus innerhalb kürzester Zeit nachkommen und brachte die Sportausrüstung. Nach einer sehr feierlichen Eröffnung mit Einmarsch der Teams, Eröffnungsreden, olympischem Spielereid und der Nationalhymne ging es in der Gruppe B1 für die U14 des SVM los.

Soueräner Gruppensieg

Mit dem TV Rottenburg, dem Landessieger aus Baden-Württemberg, begann der Wettkampf. Noch etwas holprig startete der SVM ins Turnier, gewann aber beide Sätze knapp mit 25:23. Danach hatte sich die Nervosität gelegt. Mauerstetten fand gegen den TV Eiche Horn Bremen zur alten Stärke zurück und gewann deutlich (25:13, 25:8). TuS Kriftel, der Vizemeister aus dem Regionalbereich Südwest, war die letzte Hürde in der Gruppe, wurde aber ebenso sicher mit 2:0 bezwungen. Somit standen für die U14 der Gruppensieg und der Einzug unter die besten acht Teams Deutschlands fest – was auch das Ziel gewesen war. Zu diesem Zeitpunkt hatten auch bereits alle mitgereisten Spielerinnen ihren Einsatz, was den Druck minderte und die Freude steigerte.

Im Schnitt fast zehn Zentimeter kleiner

Der Modus gab vor, dass bei der DM Platz drei nicht ausgespielt wird, was bedeutete, dass ein Sieg am zweiten Turniertag reichte, um aufs Treppchen zu kommen. Das war das neue große Ziel des SVM. Der Gegner hieß VC Wiesbaden. Der Bundesligaverein machte mit seiner Durchschnittsgröße von 1,69 Meter Eindruck, da Mauerstetten mit nur etwa 1,60 Meter gleichsam der kleinste teilnehmende Verein war. Aber den Wiesbadenerinnen verging das Lächeln: Von Anfang an war klar, was die SVM-Mädels ein Ziel vor Augen hatten. So spielten sie sich in einen Rausch. Nach dem knappen ersten Satz (25:23) gab es eine Lehrstunde für Wiesbaden (25:9), während der SVM den Sieg und das Erreichen des Medaillenplatzes feierte.

Die großen und kleinen Hochburgen

Im Halbfinale war dann die Luft raus und die Nerven spielten nicht mehr mit. Dem lautstarken Ausrichter RV Borken-Hoxfeld konnte der SVM nichts mehr entgegensetzen. Doch über die Bronzemedaille waren alle Beteiligten mächtig stolz: Volleyballhochburgen aus ganz Deutschland mit großgewachsenen Spielerinnen waren am Start. Doch das kleine Mauerstetten spielte mit Technik, Athletik und Willen erfolgreich mit. Damit beendet der SVM seine Jugend-Hallensaison. Weiter geht es mit Beach-Turnieren und der Vorbereitung auf die neue Saison.

