"Montagsspaziergänger" in Kaufbeuren zum Stillstand gezwungen

Die als "Montagsspaziergänger" bekannten Corona-Kritiker in Kaufbeuren müssen wegen dem hohen Inzidenzwert in Kaufbeuren auf Distanz bleiben. Aber wie lange?

21.04.2021 | Stand: 07:08 Uhr

Regelmäßig kritisieren Demonstranten bei „Montagsspaziergängen“ in der Kaufbeurer Altstadt die Coronapolitik. Anfang dieser Woche gab es allerdings keinen Aufzug im Zentrum. Die Demonstration der „Lebensfreunde Kaufbeuren“, wie die Teilnehmer von der Organisatorin genannt werden, fand auf dem Tänzelfestplatz statt. 70 Menschen nahmen teil.

Kaufbeuren: "Montagsspazierer" wechseln auf den Tänzelfestplatz

Der Ortswechsel geht auf zusätzliche Auflagen im Infektionsschutzmaßnahmengesetz zurück, die bei hohen Ansteckungszahlen greifen. Kaufbeuren hatte am Dienstag eine 7-Tage-Inzidenz von 250 und damit den zweithöchsten Wert im Allgäu. Die Stadt versucht in diesem Fall, Organisatoren angemeldeter Kundgebungen in „Kooperationsgesprächen“ von einer stationär abzuhaltenden Demonstration zu überzeugen.

Begrenzt sind die Versammlungen auf 200 Teilnehmer. Bei dem Tänzelfestplatz handelt es sich um eine städtische Fläche. Dem Vernehmen nach wollten die „Lebensfreunde“ ohnehin ihre regelmäßige Route ändern und diesmal vom Tänzelfestplatz aus durch die Stadt laufen. Dies war nach den Auflagen allerdings nicht möglich.

Gegendemonstration der "Geradeausdenker" wie gewohnt in der Altstadt

Eine weitere Kundgebung gab es gleichzeitig wie gewohnt in der Altstadt, am Obstmarkt, wo die „Geradeausdenker“ ebenfalls ein Zeichen setzten – gegen Fake News, Hetze, die Leugnung von Fakten und Parolen aus dem „Querdenker“-Spektrum. Das übliche Aufeinandertreffen mit den „Montagsspaziergängern“ gab es nicht. Eine andere Gruppierung mit mehreren Teilnehmern hatte sich allerdings am Tänzelfestplatz positioniert. Auf ihrem Spruchband stand „We are watching you“ (Wir beobachten euch). Man plane weitere Aktionen und Kundgebungen gegen die „Querdenker“, sagte ein Sprecher.

Anwohner müssen Demonstrationen hinnehmen

Unklar ist, wo sich die „Lebensfreunde“ künftig treffen, wenn bis auf Weiteres keine Aufmärsche stattfinden dürfen. Mehrere Bewohner der Altstadt hatten sich immer wieder im Rathaus über die Genehmigung für die „Montagsspaziergänge“ beklagt, da sie sich gestört fühlten. Die Stadt verwies jedesmal auf das Versammlungsrecht.

