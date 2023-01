Musikkapelle Germaringen stimmt aufs Bezirksmusikfest ein

Mit einem schwungvollen Konzert startet die Germaringer Kapelle in ihr Jubiläumsjahr. Dabei eifert das Blasorchester auch den Wiener Philharmonikern nach.

04.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Mit viel Schwung, Optimismus und spürbarer Spielfreude startete die Musikkapelle Germaringen unter der Leitung von Eduard Hampp bei ihrem Neujahrskonzert ins Jubiläumsjahr 2023. Der Musikverein feiert heuer sein 70-jähriges Bestehen und wird im Juni auch Ausrichter des Musikfestes im Bezirk Kaufbeuren des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) sein. Nach Absagen, Verschiebungen und einer pandemiegerechten Variante im vergangenen Jahr in Osterzell steht nun – aller Voraussicht nach – wieder ein „normales“ Musikfest wie vor Corona ins Haus. Auch die Tradition der Neujahrskonzerte im „Germaringer Hof“ wurde nach der Zwangspause wieder aufgenommen, und die (Vor-)Freude auf der Bühne wie im annähernd ausverkauften Saal war oft genug an diesem Abend greif- und spürbar. Ein Wermutstropfen war freilich der überraschende Tod des Germaringer Musikers Armin Rist Ende November. Im Gespräch mit der Familie habe man entschieden – auch im Sinne des Verstorbenen –, das Neujahrskonzert trotzdem zu veranstalten, berichtete Zweite Vorsitzende Katrin Fischer bei der Begrüßung des Publikums, die sie sich mit Daniela Högner, Erste Vorsitzende und Tochter von Armin Rist, teilte.

Nach dem Sektempfang spielt der Musikverein Germaringen den "Festmarsch" von Johann Strauuß (Sohn)

Schon vor dem ersten Stück stimmten die Musikerinnen und Musiker das Publikum mit einem Sektempfang auf das Jubiläumsjahr ein. Das Konzert selbst bezog sich dann durchaus auch auf das berühmte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker: An den Beginn hatte Hampp man mit dem „Festmarsch“ (op. 452) ein Werk von Johann Strauß (Sohn) gestellt, das die Kapelle mit prickelnder Leichtigkeit umsetzte. Eine Besteigung des Mount Everest zeichnete musikalisch das gleichnamige Stück von Rossano Galante nach: Aufbruchsfreude, Aufwärtsbewegung und Anstrengung, aber auch die Schönheit des Bergmassivs, wechselnde Wetterlagen und einen Hauch Gefahr – all das konnte man in der Partitur wiederfinden. „Die drei Tenöre“ hießt das nächste Stück – in Erinnerung an Luciano Pavarotti, José Carreras und Plácido Domingo. Die große Zeit der Sänger war vor mehr als 20 Jahren, wie Moderator Christoph Steckermeier berichtete. Also zu einer Zeit, als die 15 jungen Musiker, die an diesem Abend in die Stammkapelle aufgenommen und von Daniela Högner namentlich vorgestellt wurden, noch nicht auf der Welt waren. Mit dem Trompeter Wolfgang Klemm gab es jedoch auch einen älteren Neuzugang.

Verdi-Arien, Schuberts "Forelle" und eine Gesangseinlage aus dem Musical "Elisabeth"

In dem Instrumental-Arrangement über bekannte Verdi-Arien, Schuberts „Forelle“ und schließlich das neapolitanische „Santa Lucia“ von Walter Tuschla waren anstelle von drei Sängern vier Solisten des Tenorhorn-Bariton-Registers zu hören: Franz Kreuzer, Markus Rist, Martin Schlichterle und Matthias Weiser intonierten auf Augenhöhe mit sorgfältigem und wandlungsfähigem Ansatz, Schwung und wunderschöner Italianità. Gesang gab es trotzdem – und zwar vom Feinsten: Der erste Konzertteil ging zu Ende mit einem engagiert umgesetzten, zwischen lyrischer Linie und den lebhaften afrikanischen Rhythmen gut ausgewogenen „The Lion King“ und dem berühmten Lied „Ich gehör´ nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“ – ausdrucksvoll stimmlich gestaltet von Franziska Kreuzer. Ein „Da capo“ war da zurecht vorprogrammiert. Vor der Pause galt es noch, drei langjährige Musiker zu ehren: Jürgen Schleich für 40 Jahre sowie Edeltraud Ruf und Franz Kreuzer für jeweils 50 Jahre Einsatz als Musiker. ASM-Bezirksleiter Herbert Hofer nahm die Ehrungen vor, Vorsitzende Högner widmete jedem der drei Geehrten eine kurze Laudatio, aus der hervorging, dass sie sich weit über das Musizieren hinaus für den Verein engagierten.

Ernst Mosch spielt in Germaringen immer noch eine ganz besondere Rolle

Nach der Pause ging es weiter mit drei traditionellen Werken im Egerländer-Stil. Ernst Mosch spielt in Germaringen eben immer noch eine ganz besondere Rolle. Es erklangen „Dankeschön Ernst Mosch“, stilistisch treffend umgesetzt, die „2er-Polka“ (hier glänzten Benedikt Kreuzer und Philipp Rösler als jüngste Solisten des Abends an Trompete und Tenorhorn) und der „Panorama-Marsch“ von Thomas G. Greiner. Anschließend konnten sich alle Freunde der Filmmusik an „How to Train Your Dragon“ erfreuen. Bei „Full of Beans“, einem „Power-Stück“, so Moderator Steckermeier, und schließlich der „Bohemian Rhapsody“, diesem ungebrochen charismatischem Stück Freddy Mercurys, lief der Musikverein nochmals zu Hochform auflief. Marschklänge und „Time to say Goodbye“ waren die Zugaben. Und natürlich gab es – ganz wie bei den Wiener Philharmonikern – ein „Prosit Neujahr!“ der Musiker an das Publikum.