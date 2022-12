Mut schöpfen, Wunden lecken oder nicht auf den Lorbeeren ausruhen

Halbzeit-Bilanz für die Vereine aus der Region in der A-Klasse 2 und 3 fällt bescheiden aus. FSV Lamerdingen II abstiegsbedroht.

29.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Aktuell ruht der Ball auf den Allgäuer Fußballplätzen. Dort, wo zwischen August und November spannende Punktspiele absolviert wurden, herrscht zuweilen gähnende Leere. Erst Ende März sind die nächsten Partien geplant, in den Wochen zuvor werden die Trainingseinheiten wieder aufgenommen. Doch wie ist die Ausgangslage in den unteren Partien? Wer sollte lieber Extra-Schichten einplanen, wer darf sich nicht auf dem schon Erreichten ausruhen und vor wem muss man sich insbesondere in Acht nehmen? Heute: Die A-Klassen 2 und 3.

Die Tabellenspitze: Breitenbrunn/Loppenhausen führt die Liga mit fünf Zählern Vorsprung an. Der SV Schlingen belegt Platz vier. Den SVS trennen aktuell zwei Punkte vom Relegationsplatz. Doch was lief in Schlingen zuletzt schief? Vier Mal in Folge spielte das Team Unentschieden. Unter anderem auch gegen Mattsies (10.) und den letztplatzierten FSV Lamerdingen II. In der A-Klasse 3, in der die Oberbeurer Reserve mitmischt, haben sich Mindelheim

Die Überraschung: In der A-Klasse 2 gelingt es Auerbach/Stetten (3.) die gute Vorjahresleistung zu wiederholen, die 2021 abgestiegenen Eppishausener kämpfen sich zudem nach durchwachsener Vorsaison wieder nach vorne und sind Vierter. Die umgruppierten Jungs von Oberbeuren II sind achter - die A-Klasse 5 schlossen sie im späten Frühjahr 2022 noch als Zwölfter ab. Dass es für die Oberbeurer Reserve aber nicht einfach wird, belegen drei Niederlagen aus den jüngsten vier Matches.

Die Superstars: Onour Mamout Oglou (TSV Mindelheim II) ist mit 15 Treffern bester Torjäger der A-Klasse 3. Lukas Wiblishauser (SC Eppishausen) ist mit 12 Toren sein Pendant in der A-Klasse 2.