"Das verzeihe ich mir nie": Betrunkene Mutter beißt einjähriger Tochter ins Gesicht

Eine 42-jährige Frau aus dem Ostallgäu beißt ihrer Tochter ins Gesicht und beleidigt anschließend die Polizei. Wie es dem Kind geht und wie das Gericht urteilt.

09.03.2023 | Stand: 05:54 Uhr

Es war eine Tat, die die Angeklagte selbst völlig fassungslos machte: Die alkoholkranke 42-Jährige aus dem mittleren Landkreis Ostallgäu hatte im Dezember 2021 im Rausch ihrer damals einjährigen Tochter in die Wange gebissen und wenig später drei Polizeibeamte beleidigt, die von ihrem Ex-Partner alarmiert worden waren.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Im Strafprozess vor dem Amtsgericht Kaufbeuren war die Frau, die seit dem Vorfall in Behandlung ist und abstinent lebt, über weite Strecken in Tränen aufgelöst und sagte in ihrem Schlusswort: „Das werde ich mir nie verzeihen!“ Sie wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

2,34 Promille: Gutachen bestätigt, dass die Angeklagte in ihrer Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war

Strafmildernd wurde gewertet, dass die Angeklagte laut dem Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen damals in ihrer Steuerungsfähigkeit wohl erheblich eingeschränkt war. Sie hatte sich vor Gericht an nichts mehr erinnern können, die Tat aber gestanden. Das Urteil ist rechtskräftig.

Nach einer Fehlgeburt und der Trennung von ihrem Partner hat die Ostallgäuerin wieder mit dem Trinken begonnen

Aus der Aussage der 42-Jährigen ging hervor, dass ihr Leben von familiären Gewalterfahrungen und Schicksalsschlägen sowie einer schweren Alkoholerkrankung geprägt war. Zwar habe sie, als sie mit ihrer Tochter schwanger war, und in den Monaten danach abstinent gelebt, jedoch nach einer Fehlgeburt und der Trennung von ihrem Lebensgefährten wieder mit dem Trinken begonnen.

Wie sich ihr Ex-Partner jetzt als Zeuge vor Gericht erinnerte, war er am fraglichen Abend vorbeigekommen, um sein Kind zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt sei die Angeklagte „schon ein bisschen angeheitert“ gewesen. Nach einem kurzen Streitgespräch sei er wieder gegangen.

Weil ihm das Ganze offenbar keine Ruhe ließ, erschien er einige Zeit später wieder vor dem Anwesen. Als er hörte, dass seine Ex-Partnerin in der Wohnung herumschrie und offenbar auch mit Gegenständen um sich warf, alarmierte er die Polizei.

Gerichtsprozess in Kaufbeuren: Angeklagte beleidigte auch Polizeibeamte

Bei deren Eintreffen hatte die sichtlich alkoholisierte Frau ihre weinende Tochter auf dem Arm, die laut der Zeugenaussage eines Beamten eine deutlich sichtbare Bissspur im Gesicht hatte. Obwohl er und seine Kollegen „mit Engelszungen“ auf die Mutter eingeredet hätten, habe sie das Kind zunächst nicht hergeben wollen und sei auch beleidigend geworden. Schließlich konnte sie doch überredet werden. Ihre Tochter wurde daraufhin dem Vater übergeben.

Alkoholkranke Ostallgäuerin muss die Therapienachsorge fortsetzen

Die Staatsanwältin nahm der Angeklagten jetzt im Plädoyer durchaus ab, „dass sie über ihr eigenes Verhalten schockiert ist“. Auch für die Richterin waren ihre Reue und Einsicht glaubhaft. Die Vorsitzende machte im Urteil aber auch keinen Hehl daraus, für wie verwerflich sie die Körperverletzung an einem „völlig schutz- und wehrlosen Kind“ hält. Sie machte der Angeklagten die Fortsetzung ihrer ambulanten Therapienachsorge zur Bewährungsauflage.

Seit Februar 2022 lebt das Kind wieder bei seiner Mutter

Die 42-Jährige hatte nach dem Vorfall eine stationäre Langzeittherapie gemacht und erhält auch Unterstützung von der Familienhilfe des Jugendamtes. Ihre Tochter hat den Vorfall offenbar ohne körperliche und seelische Folgeschäden überstanden und lebt seit Februar 2022 wieder bei ihr. Der Vater sieht sein Kind regelmäßig und erklärte auf Nachfrage, er und seine Ex-Partnerin würden bezüglich des Umgangs miteinander „klarkommen“.