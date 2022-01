Nächster Halt Bezirksmeisterschaft für die SVM-Jugend

Jugendliche des SV Mauerstetten haben sich mit überzeugenden Leistungen für Höheres qualifiziert. In manchen Altersklassen kämpfen mehrere Teams um die Bezirksmeisterschaft.

Nach der Weihnachts- und Coronapause haben die Jugend-Volleyballer des SV Mauerstetten nach überzeugenden Siegen wieder allen Grund zum Jubeln.

Vier Mal U14 im Bezirksfinale

So hatte die U14 des SVM mit drei Teams ihren letzten Punktspieltag in Sonthofen. Überlegen setzten sich SVM II und III vor Sonthofen II, Mauerstetten IV, Sonthofen III und Bad Grönenbach an die Tabellenspitze. Die beiden Erstplatzierten dürfen nun zusammen mit den beiden Wildcard-Teams Sonthofen I und Mauerstetten I am Bezirksfinale am 6. Februar in Mauerstetten teilnehmen. Gleichzeitig spielten die U12-Teams ebenfalls einen Spieltag – und haben nun Pause bis zum 20. März. Dann geht beim Qualifikationsturnier in Sonthofen um die begehrten Plätze zum Bezirksfinale.

U15 bei den schwäbischen Titelkämpfen

Auch die U15 war beim Heimspieltag unter strengen Coronavorgaben im Einsatz. Dabei setzte sich der SVM mit großem Abstand nach Spielen gegen Bad Grönenbach und Sonthofen II an die Spitze, gefolgt von Sonthofen I und II, Bad Grönenbach und Illertal. Die schwäbische Meisterschaft findet am 13. Februar in Sonthofen statt.

Drei Mal U13 in der Qualifikation

Ebenso erfolgreich verlief der Punktspieltag für die U13-Mädels. Gleich drei SVM-Teams standen an der Tabellenspitze, gefolgt von Teams aus Sonthofen und Obergünzburg. Nächster Halt ist das Qualifikationsturnier zur Bezirksmeisterschaft. Die U13 Jungs traten außer Konkurrenz an, lieferten sich aber trotzdem spannende Spiele gegen Lauingen und Haunstetten. Allerdings ist für die Jungs die Saison beendet, da es keine weiterführende Meisterschaft gibt.

Am kommenden Sonntag starten die ersten Jugendaltersklassen im Bezirksfinale. Die U16 des SVM fährt nach Sonthofen, wo sie sich gegen Nördlingen, Pfuhl, Marktoffingen und zwei Teams des Gastgebers messen.

Am Sonntag Titelkampf in Mauerstetten

Die U20 spielt zudem in der neuen Dreifachturnhalle in Mauerstetten die schwäbische Meisterschaft gegen Donauwörth, Neusäß, Illertal, Bad Grönenbach und Sonthofen aus. Turnierbeginn ist um 10.30 Uhr.