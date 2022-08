Nach Corona: Wie die erste Irseer Kunstnacht mit Publikum war

Zum Abschluss des 34. Schwäbischen Kunstsommers in Irsee präsentierten rund 100 Teilnehmer die Ergebnisse ihrer Arbeit. Einer war am Ende besonders mitgenommen.

07.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Martin Piekar war sichtlich mitgenommen am Ende dieser langen Kunstnacht im Kloster Irsee. Der Dichter mit der wallenden Mähne und den schwarz lackierten Fingernägeln ließ sich auf dem Bühnenabsatz im Festsaal nieder und sagte: „Ich bin so unheimlich glücklich!“ Damit dürfte er vielen der rund 100 Teilnehmer beim 34. Schwäbischen Kunstsommer aus der Seele gesprochen haben. Denn in einer Woche Sommerakademie der Schönen Künste sind bemerkenswerte Ergebnisse entstanden, die traditionell bei der Kunstnacht am Samstag präsentiert wurden.

