Mit der Maskenpflicht ist es weitgehend vorbei. Die AZ-Redaktion Kaufbeuren und Buchloe hat sich überlegt, was aus daheim gelagerten Vorräten noch werden kann.

08.04.2022 | Stand: 18:50 Uhr

Seit fast einer Woche ist die Maskenpflicht in großen Teilen des öffentlichen Lebens Geschichte. Zwei Jahre lang war das Masketragen fast überall Vorschrift gewesen. Bis auf wenige Ausnahmen, wie in Arztpraxen, im Bus, in der Bahn, dürfen die Menschen jetzt selbst entscheiden, ob sie den Schutz tragen.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.