Gegen die Bayreuth Tigers feiern die Kaufbeurer Joker einen knappen 3:2-Erfolg. Am Dienstag steht das nächste Match in Dresden an.

03.10.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Ob Sami Blomqvist, der den ESVK im Sommer verließ, schon bereut, dass er in Bayreuth unterschrieben hat? Der in Schweden geborene Finne agierte jedenfalls beim Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Arbeitgeber äußerst unauffällig – und bleibt somit auch nach sechs Pflichtspielen für die Tigers ohne Torerfolg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.