Nach der Pause gestolpert - U20 des ESV Kaufbeuren holt nur einen Sieg

Geschwächte U20 des ESV Kaufbeuren lässt in der DNL gegen die DEG Federn. Dabei rennt der Nachwuchs mit Trainingsrückstand in zwei Spielen gegen ein Bollwerk an.

24.01.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Nach der rund einwöchigen Corona-Pause läuft der Betrieb bei der U20 des ESV Kaufbeuren wieder. Am Samstag und Sonntag empfing die Mannschaft von Trainer Daniel Jun mit der Düsseldorfer EG eine Mannschaft, die ihrerseits um Punkte für den direkten Klassenerhalt der Division I in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) kämpft und angesichts von vier aus dem Allgäu entführten Punkten nun durchaus zufrieden sein kann.

DEG setzt auf Defensive

„Düsseldorf ist mit einer sehr defensiven Taktik gekommen“, berichtete Kaufbeurens Trainer Daniel Jun. In beiden Spielen war die DEG in ihrer eigenen Box sehr gut und organisiert aufgestellt – kein Spieler war sich zu schade, Schüsse zu blocken. Das stellte Kaufbeuren vor eine Herausforderung. Das sei auch der Trainingsrückstand gewesen, bestätigte Jun. Bei den von einer Corona-Erkrankung betroffenen Akteuren hätte man gemerkt, dass sie noch nicht wieder auf altem Leistungsstand seien.

Vier Mal so viele Torschüsse wie der Gegner

Bei der 1:4-Niederlage am Samstag war es Verteidiger Alexander Binder, der das einzige ESVK-Tor schoss. In einem lange offenen Spiel war es vor allem der Schlussabschnitt, in dem die Gäste dreifach trafen, der die Wende brachte. Am Sonntag hatte sich die Jun-Truppe ein 2:2 erkämpft und nach 81 Sekunden in der Verlängerung durch einen Treffer von Philipp Bidoul den 3:2-Sieg klar gemacht. „In beiden Spielen mussten wir die Lücke in der Düsseldorfer Verteidigung suchen. Ich habe in jedem Match drei oder vier Pfostenschüsse gesehen“, haderte Jun auch mit dem Glück. Insbesondere im Sonntagsspiel, als Kaufbeuren rund 50 Torschüsse hatte und damit etwa vier Mal so viele wie der Gegner, war der ESVK nicht kaltschnäuzig genug. Am kommenden Wochenende gastiert Krefeld in der Erdgas Schwaben Arena.