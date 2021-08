Nach Großbrand: Ein Dorf unter Schock

In Pforzen bei Kaufbeuren wird eine Werkstatthalle durch Flammen zerstört. Anwohner sind fassungslos. Doch es hätte alles noch schlimmer kommen können.

25.08.2021 | Stand: 15:56 Uhr

Flammen, die das fahle Licht der Nacht dunkelrot färben. Zuckendes Blaulicht der Einsatzfahrzeuge, das weithin sichtbar ist. Das Brummen der Generatoren und Wasserpumpen. Der Großbrand in der Nacht zum Mittwoch, bei dem eine Halle und Teile eines Wohnhauses Raub der Flammen wurde, wird vielen Leinauern noch lange in Erinnerung bleiben. Mehrere Menschen erleiden Rauchgasvergiftungen, einer schwere Verbrennungen an den Händen. Die Polizei geht am Tag danach von einer Million Euro Sachschaden und Schweißarbeiten in der Halle als Ursache aus.