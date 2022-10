Auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren laufen Abrissarbeiten. Erst kürzlich brannte auf dem Areal das historische Hauberrisser-Haus. Muss es nun weichen?

19.10.2022 | Stand: 10:10 Uhr

Die Abbrucharbeiten im südlichen Teil des Afraberges haben begonnen. An der alten Gießerei, die unter Denkmalschutz steht, verschwinden nun nach und nach alte Gebäude und Remisen. Das Areal ist Teil des alten Brauereigeländes bis hin zum Hauberisserhaus im nördlichen Teil, das zu einem Wohnbaugebiet mit sozialen Einrichtungen umgewandelt werden soll. Dass in Kürze Neubauten entstehen, ist aber nicht zu erwarten. Das Baugebiet befindet sich erst in der Planung.

