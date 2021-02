Ein Autounfall stellt Andreas Kargs Leben komplett auf den Kopf. Wie er es schafft, trotz schwerer Schicksalsschläge glücklich zu sein.

Von Elisa Hanusch

14.01.2021 | Stand: 11:01 Uhr

„Ich hatte vor 20 Jahren einen Verkehrsunfall und bin seitdem behindert.“ Das ist das Erste, was Andreas Karg erzählt, als er am liebevoll dekorierten Kaffeetisch in der betreuten Wohneinrichtung Lebenskonzepte Budjarek sitzt. Es waren damals nur wenige Sekunden, die über sein restliches Leben bestimmten. Ereignisse und Folgen, die er in einem Buch niedergeschrieben hat.