Nachhaltig auf und neben dem Platz - Vorträge bei der SpVgg Rieden

Beim Sponsorentreffen der SpVgg Rieden referiert Ex-Profi Ralf Vollmer (Stuttargter Kickers) über Werte aus dem Sport für das Leben.

30.11.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Die Spielvereinigung Rieden ihre Sponsoren in ihr Vereinsheim in Rieden ein. Zahlreiche Unternehmer und Unternehmerinnen waren der Einladung gefolgt und wurden mit einem abwechslungsreichen Programm durch den Abend geführt. „Wir wollten uns mit dieser Veranstaltung bei unseren Sponsoren für ihre Bereitschaft bedanken und aufzeigen, dass sie mit ihrer Unterstützung einen sehr großen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben im Verein sowie in der Gemeinde beitragen“, erklärte die Vereinsführung.

Nachwuchsförderung hat Priorität

Dazu stellte Vereinsvorsitzender Sascha Kesslau den Gästen, darunter auch Bürgermeisterin Inge Weiß, die Struktur und Arbeit des Vereins mit seinen insgesamt fünf Abteilungen vor - auch der Fußballer, die um den Aufstieg spielen. Dazu wurden sämtliche Alters-, Trainings- und Übungsgruppen sowie die dazu gehörigen Mitgliederzahlen präsentiert. Der Fokus lag dabei besonders auf der Nachwuchsförderung, der hohe Priorität eingeräumt wird. Den Kindern und Jugendlichen soll die Gelegenheit zu einer sinnvollen und gesunden Freizeitbeschäftigung gegeben werden – durch eine kindgerechte sowie altersgerechte Ausbildung, Entwicklung und Förderung.

Projekt Beachvolleyballplatz

Zudem gab Kesslau noch einen Rückblick über die Neuanlage der Fußballanlage mit seinen insgesamt vier Spielfeldern für Groß und Klein und wie dabei auf Nachhaltigkeit geachtet wurde. Und der Vorsitzende stellte auch noch Projekte für das nächste Jahr vor: Das Größte soll die Errichtung eines Beachvolleyballplatzes nach nationalen Verbandsstandard werden – was bei den Sponsoren das eine oder andere Interesse weckte.

Ralf Vollmer elf Jahre im Profigeschäft

Die Veranstaltung war von Marco Richter, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit SpVgg Rieden, organisiert worden – und der stellte auch den Gastredner Ralf Vollmer vor. Der war elf Jahre Fußballprofi bei den Stuttgarter Kickers. Vollmer spielte in der 1. und 2. Bundesliga, bestritt dort 337 Spiele und erzielte dabei 70 Tore. Nach seiner aktiven Zeit war er 25 Jahre als Führungskraft erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig. Aufgrund dieser Erfahrung könne Vollmer besonders authentisch eine Brücke zwischen diesen beiden „Welten“ schlagen – und das tat er mit dem Vortrag „Welche Werte & Skills bietet der Sport fürs weitere Leben?“

Fehler und Kritik als Anregungen

Anhand von Beispielen aus dem Leben brachte er den Anwesenden sportliche Themen für das Leben nahe: Wie verarbeitet man Niederlagen und Erfolge, wie geht man mit Fehlern um, was bedeutet es wirklich, Verantwortung zu übernehmen, oder wie geht man mit Kritik und Druck um? Das Ganze wurde mit reichlich unterhaltsamen und kuriosen Anekdoten aus der Fußballwelt verbunden.

Sport als Mehrwert für die Geselllschaft

Damit wurde an Hand vieler praktischer Beispiele beschrieben, wie man diese Werte erfolgreich für seinen weiteren privaten und geschäftlichen Lebensweg umsetzen kann. Zum Schluss gab Vollmer den Sponsoren noch mit auf den Weg, welchen Mehrwert Sport und damit auch der Verein für die Gesellschaft leiste – und dass sie deshalb dessen Arbeit weiterhin mit viel Einsatz und Unterstützung fördern sollten.

Der Ex-Profi bekam viel Applaus für seinen Vortrag – und manche entdeckten Parallelen der angesprochenen Themen in ihrem Alltag. Beim anschließenden Abendessen waren sich regionale Unternehmer und Unternehmerinnen sowie die Verantwortlichen der SpVgg Rieden darüber einig, dass das ein sehr gelungener Abend für alle war, und dass sie sich bereits auf die Fortsetzung im kommenden Jahr freuen.