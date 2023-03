Sauber investiert - was sind eigentlich nachhaltige Geldanlagen?

Nachhaltige Anlageformen sind bei Raiffeisenkunden im Ostallgäu gefragt. Bald spielen Umwelt- und Ethikstandards auch bei Kreditvergaben eine Rolle. Mit Folgen.

16.03.2023 | Stand: 05:35 Uhr

Nachhaltigkeit gilt als Schlagwort des 21. Jahrhunderts. Es beschreibt den Anspruch, nicht auf Kosten künftiger Generationen zu leben und zu wirtschaften. Auch bei den Banken wird dieses Thema wichtiger – im eigenen Unternehmen, vor allem aber in der Kundenberatung und künftig in der Kreditvergabe. Wie groß ist die Nachfrage nach Geldanlagen, die den Umweltschutz und faire Arbeitsbedingungen unterstützen? „60 Prozent der verkauften Anlagen sind mittlerweile nachhaltig“, sagt Andreas Fischer, Kreisverbandsvorsitzender der Volks- und Raiffeisenbanken in Kaufbeuren und im Ostallgäu, bei der Vorlage der Bilanzzahlen. Tendenz steigend.

