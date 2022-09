Nachts im Museum unterwegs

Abendliche Touren durch Kaufbeurer Sammlungen

02.09.2022 | Stand: 14:46 Uhr

Die Kaufbeurer Museen starten in eine weitere Runde der Reihe „Nachts im Museum“. Unter diesem Motto bieten die Einrichtungen abendliche Sonderführungen durch ihre Sammlungen an.

Den Auftakt macht heuer das Feuerwehrmuseum Kaufbeuren-Ostallgäu am Freitag, 25. Oktober,. Ab 18 Uhr gibt es dort eine Führung unter dem Motto „Feurio, es brennt“. Eine gute Stunde lang entdecken die Besucher die Erlebnisausstellung im Obergeschoß des Museums mit Taschenlampen. Die Führung ist für Familien mit Kindern ab sechs Jahren geeignet. Um Anmeldung wird vorab per E-Mail gebeten: fuehrung@fwm-kf-oal.de

„Was wirklich geschah“ – eine kleine Krimigeschichte, erzählt bei einem Rundgang durch das Stadtmuseum Kaufbeuren bietet die Einrichtung am Freitag, 29. November, von 17.30 bis 18.30 Uhr an. Anmeldung vorab per E-Mail an:stadtmuseum@kaufbeuren.de

Eine mysteriöse Entdeckungsreise durch die Ausstellung „Gegen den Strich“ im Kunsthaus Kaufbeuren gibt es am Donnerstag, 12. Dezember, von 18 bis 19 Uhr. Anmeldung vorab per E-Mail:info@querkunst-kaufbeuren.de