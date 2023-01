Nachwuchs sammelt Pokale - F-Jugend des BSK zeigt gute Leistungen

Die F- und D-Junioren des BSK Olympia Neugablonz holen bei Turnieren Siege und Podestplätze. Auch die neuen Mädchenteams sind im Einsatz.

26.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Nachwuchskicker des BSK Olympia Neugablonz haben sich bei den zurückliegenden Hallenturnieren von ihrer besten Seite gezeigt - ogleich sie nicht zuhause angetreten sind.

Drei Starts, drei Podiumsplätze

Die F1-Junioren kamen bei Turnieren bei der SpVgg Kaufbeuren und beim VfL Kaufering auf Platz drei. Höhepunkt war der Turniersieg beim TSV Landsberg.

Emotionen bei der D-Jugend

Beim Kreisturnier des Bayerischen Fußball-Verbandes in Mauerstetten zeigten sich auch die D-Junioren in bestechender Form. Nach zwei Siegen wurde es aber gegen die JFG Mühlbachtal hitzig, als BSK-Torwart Omer außerhalb des Strafraums nach einem unabsichtlichen Handspiel die Rote Karte erhielt und vom Turnier ausgeschlossen wurde. Für ihn stand Lejan im Kasten, der das 0:0 festhielt. Da auch ein Strafstoß dem BSK nicht zugesprochen wurde, monierte das Coach Robert Carrozzo und wurde vom Schiedsrichter auf die Tribüne verbannt. Nicht weniger emotional ging es im nächsten Duell gegen die SVK zu. Zwar verlor der BSK das Stadtderby 1:3 und Spieler Hannes durch Verletzung – der sogar zur Untersuchung ins Krankenhaus musste, wobei es ihm mittlerweile wieder gut geht. In der Folge gewann das dezimiertes BSK-Team aber gegen Stötten (1:0) und Blonhofen (2:1), sodass der zweite Platz heraussprang.

Neue Mädchenteams eifrig dabei

Unterdessen zahlten die B-Juniorinnen viel Lehrgeld. Bei einem BFV-Turnier in Durach kamen sie auf den letzten Rang. In Donauwörth entschieden die „BSK-Perlen“ immerhin das Spiel gegen den VfL Ecknach um Platz fünf glücklich für sich. Für das Team geht es in Gilching weiter – mit starker Konkurrenz: Neben dem FC Augsburg treffen sie auch auf den FC Bayern München. Zu einem hochkarätigen Turnier in Schwaig fuhr der BSK mit einem jüngeren Jahrgang seiner neuen Mädchenmannschaften hin. Das Team von Matthias Berger wurde letzter. Ihr erstes Hallenturnier bestreitet das neuformierte C-Juniorinnen in Buchenberg.