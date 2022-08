Nächster Stresstest für Kaufbeuren - der SVM wartet

Im Viertelfinale des Kreispokals muss die SpVgg Kaufbeuren beim nächsten Kreisligisten, SV Mauerstetten, antreten. Ein ungünstiger Moment für den SVM.

03.08.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Saison hat noch gar nicht richtig angefangen, da fallen schon erste Derbys an, und zwar im Kreispokal. Nach dem Sieg der SpVgg Kaufbeuren beim BSK Neugablonz in der dritten Runde, muss die SVK nun zum SV Mauerstetten.

Ein besonderes Schmankerl erwartet die Zuschauer am Mittwochabend. Der SV Mauerstetten empfängt in der vierten Runde des Kreispokal Allgäu die Spielvereinigung Kaufbeuren – der Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Die Partie gegen den drittplatzierten Bezirksligisten, der mit zwei Siegen in der Liga in die Saison gestartet ist, ist ein richtiger Kracher für die Mannschaft von SVM-Trainer Uwe Zenkner, bevor sein Team am kommenden Sonntag in den Spielbetrieb der Kreisliga Allgäu Mitte einsteigt. „Das ist ein tolles Spiel, das für uns leider zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommt, aufgrund unseres dezimierten Kaders. Wir wollen trotzdem ein vernünftiges Spiel abliefern, auch wenn das Hauptaugenmerk natürlich auf dem bevorstehenden Saisonstart in der Liga liegt“, erklärt Zenkner vor der interessanten Partie.

Am Mittwoch bestreitet die SpVgg Kaufbeuren wieder ein Nachbarschaftsderby im Kreispokal – dieses Mal gegen den SV Mauerstetten. „Natürlich gehen wir als Favorit ins Spiel. Wir haben zurzeit auch einen guten Lauf. Mit Mauerstetten kommt jedoch ein starker Kreisligist auf uns zu. Das Spiel gegen Dinkelscherben hat sehr viel Substanz gekostet, da werden wir schon etwas rotieren,“ berichtet Trainer Mahmut Kabak. Gegen Mauerstetten hat die SVK seit Längerem kein Spiel absolviert, doch die Ostallgäuer haben mit Uwe Zenkner einen erfahrenden Trainer an der Seite. Mit Benny Kleiner und Emanuel Richter sind zudem zwei ehemalige Kaufbeurer im Team von Zenkner. Sportchef Thomas Neumann hofft auf zahlreiche Zuschauer, ein spannendes Spiel, aber kündigt an: „Wir wollen weiterkommen.“