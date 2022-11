Nächtliches Videostudium - U20 des ESVK zeigt zwei unterschiedliche Spiele

U20 des ESV Kaufbeuren sichert sich vier Punkte gegen Berliner Nachwuchs in der DNL. Trainer Andreas Becherer hilft mit Schnell-Analyse.

08.11.2022 | Stand: 11:56 Uhr

Noch in der Nacht hatte Andreas Becherer, Trainer der in der Division I spielenden U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren, das Samstagsmatch gegen die Eisbären aus Berlin analysiert. Und er fand Gründe, warum seine Mannschaft mit 2:3 nach Verlängerung in der Meisterrunde unterlegen war.

Aus dem ersten Spiel gelernt

„Wir sind nicht kompakt genug aus dem eigenen Drittel herausgekommen“, war seine Feststellung. Genau das machte der ESVK schließlich am Sonntagvormittag gegen denselben Gegner bedeutend besser. Auch Berlin war im zweiten Spiel in Kaufbeuren weniger bissig, möglicherweise machte sich doch bemerkbar, dass die Mannschaft jüngst mit einigen personellen Problemen zu kämpfen hatte.

Gemeinsam verteidigen und angreifen

„Ganz souverän“, wie Becherer es nannte, erarbeitete sich der ESVK jedenfalls im zweiten Aufeinandertreffen einen 4:0-Sieg. Schlussmann Timotej Pancur musste also nicht ein einziges Mal hinter sich greifen. Auf dem Eis überzeugten Jonas Fischer, Fabian Nifosi, Jakob Peukert und Leon Sivic, die allesamt auf je drei Scorerpunkte kamen. „Wir hatten im Sonntagsspiel allgemein mehr Zeit in der Offensive. Ich denke, dass das bei den Spielern hängen bleibt. Es geht darum, konstant gemeinsam zu verteidigen und gemeinsam anzugreifen.“

DNL pausiert jetzt auch

Ehe die U20 der Kaufbeurer nun wieder gemeinsam in der Meisterrunde angreift, vergehen aber einige Tage. Zunächst steht eine Pause an, die dem Deutschland Cup geschuldet ist. Erst am übernächsten Wochenende nimmt die Deutsche Nachwuchs Liga dann wieder ihren Betrieb auf.