Narren stürmen das Kaufbeurer Rathaus

Am Lumpigen Donnerstag wollen die Kaufbeurer Narren Oberbürgermeister Stefan Bosse die Gewalt über das Rathaus entreißen. Krapfen für alle.

12.02.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Die Kaufbeurer Narren werden versuchen am „Lumpigen Donnerstag, 16. Februar, pünktlich um 11.11 Uhr das Rathaus zu erstürmen. Veranstalter ist die Karnevalsgesellschaft Kunstreiter mit Unterstützung der hiesigen Faschingsvereine. Wie versprochen, werden die Kunstreiter außerdem den Spendenerlös vom Buronia-Gala-Ball an die Repräsentanten der Wärmestube überreichen.

Wortgefecht mit Wolfgang Krebs

Höhepunkt der Veranstaltung ist das Wortgefecht zwischen Günther Seydel (Güschi) sowie Kabarettist Wolfgang Krebs als Vertreter der Faschingsvereine und Oberbürgermeister Stefan Bosse, der das Rathaus vor dem Ansturm der Narren verteidigen muss. Zeitgleich verteilen Mädchen der Wertachgarde und Frauen der Kunstreiter mehrere hundert Faschingskrapfen an die Besucherinnen und Besucher.

Burongaudi am Nachmittag

Am späten Nachmittag folgt dann die Burongaudi, der größte Faschingsumzug in Kaufbeuren. Was dabei geboten ist, lesen Sie hier.

