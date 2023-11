Narren stürmen erstmals das Rathaus in Mauerstetten

Premiere in Mauerstetten: Narren wollen zum Faschingsauftakt erstmals das Rathaus stürmen. Was alles geboten ist.

05.11.2023 | Stand: 11:33 Uhr

Premiere in Mauerstetten: Am Samstag, 11. November, um 11.11 Uhr stürmen erstmals Narren das dortige Rathaus. Mit der Blasmusik Mauerstetten marschiert der erst 2020 gegründete Verein TFG Fortuna Mauerstetten mit den Tanzgruppen (Fortuna Kids, Minigarde, Jugendgarde, Goldies, Prinzengarde und Elferrat) zum Gemeindehaus. Auch das diesjährige Prinzenpaar wird vorgestellt und nimmt den Schlüssel des Bürgermeisters entgegen, um die Regentschaft in der fünften Jahreszeit zu übernehmen. Es werden Bratwürste und Getränke angeboten und DJ Max sorgt für Stimmung.