Nazi-Raubkunst: Stadtmuseum Kaufbeuren informiert über Verdachtsfälle

Auch im Kaufbeurer Stadtmuseum gibt es wohl Stücke, die ihren jüdischen Besitzern gestohlen wurden. Heute informiert eine Forscherin über ihre Untersuchung.

27.04.2022 | Stand: 09:41 Uhr

„Herkunft ungewiss?! Kunstwerke und ihre Besitzgeschichte“ lautet der Titel eines Vortrags von Lisa Wagner, zu dem das Kaufbeurer Stadtmuseum am Mittwoch, 27. April, um 19 Uhr in das Haus St. Martin einlädt.

Während der NS-Zeit wurden zwischen 1933 und 1945 zahllose Menschen ermordet, vor allem die jüdische Bevölkerung Europas war der Verfolgung durch die Nationalsozialisten ausgesetzt. Ihr Besitz wurde enteignet und Kulturgüter aus dem Besitz der Verfolgten des NS-Regimes fanden ihren Weg in Museumssammlungen.

Von August 2019 bis April 2022 erforschte das Stadtmuseum Kaufbeuren, ob auch in Kaufbeuren entsprechende Nazi-Raubkunst landete. Zum Abschluss des Projekts stellt die freiberufliche Kulturwissenschaftlerin Lisa Wagner die Projektergebnisse vor.

Der Vortrag vermittelt einen Überblick über Ergebnisse aus knapp drei Jahren Forschungsarbeit. Lisa Wagner beleuchtet sowohl die Zugänge aus dem lokalen Besitz von Privatpersonen nach 1933 als auch Erwerbungen aus dem Kunsthandel. Darunter konnten nach Angaben des Stadtmuseums mehrere Objekte identifiziert werden, die infolge des NS-Kunstraubs in Europa womöglich enteignet wurden.

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter 08341/9668390 oder per E-Mail an stadtmuseum@kaufbeuren.de wird gebeten.

Das Förderprojekt zur Provenienzforschung reiht sich in die Maßnahmen des Stadtmuseums zum Nationalsozialismus ein. Neben der verstärkten Auseinandersetzung mit den lokalgeschichtlichen Ereignissen in der NS-Zeit und der Überarbeitung der Dauerausstellung zum 20. Jahrhundert, war es für das Stadtmuseum nach eigenen Angaben wichtig, auch die eigene Museumsgeschichte in den Blick zu nehmen.