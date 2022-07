Neu und stark aufgestellt - SVM bleibt ein starker Verein

Der SV Mauerstetten trotzt der Pandemie: Zahlen für Mitglieder und Finanzen sehen gut aus. Der Verein hat sogar eine eigene App.

20.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Mauerstetten Der SV Mauerstetten hielt heuer seine 73. Jahreshauptversammlung ab. Und die fand erstmals in der Mehrzweckhalle Mauerstetten statt. Vereinsvorsitzender Werner Höbel berichtete deshalb nach der Totenehrung von dem kompletten Umzug in die neue Halle.

Halle auf Herz und Nieren geprüft

Mit einem sehr regen Trainings- und Spielbetrieb wurde die neue Halle von vielen „praxiserfahrenen“ Spielern und Funktionären mehrmals auf „Herz und Nieren“ geprüft. Dabei wurden kaum Mängel festgestellt und die gesamte Halle für gut befunden. Die Funktionäre, Übungsleiter und die gesamten Sportler sind äußerst stolz auf eine solche tolle Halle, berichtete Höbel. Auch Bürgermeister Armin Holderried ging auf die neue Sporthalle ein. „Es ist ungemein wichtig, dass die neu erbaute Halle so gut gefällt und ausgiebig genutzt wird. Zeigt es uns doch, dass wir gut daran taten, ein solches Projekt zu realisieren. Mit dem SVM-Planungsteam konnten wir hervorragend zusammenarbeiten.“

Feier soll noch folgen

Doch die Gemeinde sei froh, dass die Einweihungsfeier erst in diesem Jahr vom Freitag, 16. September, bis Sonntag, 18. September, stattfinde. Denn die Halle präsentiere sich inmitten der bepflanzten Außenanlagen und den befestigten Zufahrten jetzt in einem sehr vorzeigbaren Zustand. „Wir alle gemeinsam werden eine großartige Einweihung gestalten“, erklärte Holderried. Und er dankte dem SVM, „der sich während und nach Corona aktiv um seine Mitglieder gekümmert hat“.

1048 Mitglieder bleiben

Aber: Es sei natürlich äußerst unglücklich gewesen, dass Corona wieder zurückkam, bedauerte Höbel. Etliche Spiele mussten abgesagt und verlegt werden. So manche Athleten mussten vorübergehend vom Sportgeschehen ausgeschlossen werden. Letztendlich wurde die Lage mit dem eigenen Testzentrum stabilisiert. Und die Pandemie konnte den Mitgliederzahlen des Vereins, 1084 Mitglieder, davon 295 Kinder und Jugendliche, nichts anhaben, betonte Höbel. Der SVM wird zudem immer digitaler: So wurde eine eigene aktive SVM-App entwickelt, die jeder Interessierte nutzen kann. Schatzmeisterin Tanja Göster berichtete zudem von einem Gesamtergebnis, das trotz Corona, aber dank der treuen Sponsoren, die den Verein unterstützt haben, positiv ist. Die Versammlung entlastete folgerichtig den gesamten Vorstand.

Wahlen und Ehrungen

Die drei Abteilungsleiter - darunter natürlich auch Volleyball - trugen ihre Berichte aus den Jahreshauptversammlungen der Abteilungen vor. Bei den Neuwahlen gab es nur geringe Änderungen. Der wiedergewählte Höbel bedankte sich bei den ausscheidenden Funktionären für zum Teil sehr viele Jahre immenser und hervorragender Arbeit für den SVM und zeichnete noch einige Mitglieder aus.

22 Kids in der Allianz Arena

Lesen Sie auch

Bayerische Meisterschaft im Volleyball Knapp vorbei und doch zufrieden - Schulmannschaft des JBG wird Vizemeister

Und er berichtete von einem Höhepunkt der vergangenen Saison – dem Besuch der Allianz-Arena zum Halbfinalspiel im Damenfußball zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint German: 22 Fußballkinder des SVM sollten die jungen Damen der beiden Mannschaften Hand in Hand beim Einlaufen begleiten, doch die UEFA ließ dies wegen Corona nicht zu. So fanden die Kinder ihren Spaß beim hautnahen Erleben des Warmlaufens der Spielerinnen in der Arena, beim Anschauen des Fußballspieles und an dem tollen Ausflug mit den Eltern.

Ehrungen und Wahlen beim SV Mauerstetten