Neue Corona-Regeln auch in Kaufbeuren: Lockerungen in Restaurants, Diskotheken und bei Großveranstaltungen

Die Corona-Regeln werden immer weiter gelockert – 3G in Restaurants und Hotels, 2G+ in Bars und Clubs. Das sind die Maßnahmen in Kaufbeuren.

Von Allgäuer Zeitung

04.03.2022 | Stand: 11:14 Uhr

Corona-Regeln in Kaufbeuren: Bayern geht trotz weiterhin hoher Inzidenzen (Die 7-Tage-Inzidenz für Kaufbeuren finden Sie tagesaktuell hier) den nächsten Schritt in Richtung Lockerung der Corona-Regeln. Was in Kaufbeuren jetzt gilt.