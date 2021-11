Neue Glocken für die Dreifaltigkeitskirche werden installiert

In Kaufbeuren hievt ein Kran die schweren beiden neuen Glocken in den Turm der Dreifaltigkeitskirche

08.11.2021 | Stand: 14:01 Uhr

Schon seit Montagmorgen steht der Kran vor der Dreifaltigkeitskirche mitten in Kaufbeuren bereit, um die beiden neuen Glocken in den Glockenstuhl der Dreifaltigkeitskirche zu hieven. Zunächst müssen die vorhandenen Glocken abgebaut werden und der stählerne Glockenstuhl durch einen aus Holz ersetzt werden. Das ist Präzisionsarbeit, die weiter andauert.

Bisher nur drei Glocken

In der Dreifaltigkeitskirche gab es bisher nur drei Glocken. Die kleinste Glocke war „in sich verstimmt“ und produzierte laut Pfarrer Alexander Röhm ein „depressives Geläut“. Sie erklang jeden Tag dreimal zum Gebet: am Morgen, am Mittag und am Abend. Sie wird nun durch eine neue ersetzt. Ein Gutachten, das bereits in den 1960er Jahren erstellt wurde, empfahl zudem, den Glockenstuhl mit der fehlenden vierten Glocke zu vervollständigen. So ließ die Dreifaltigkeitskirche im Dezember 2020 zwei neue Glocken gießen. Noch heute sollen sie ihre neue Heimat in dem Glockenstuhl finden.

Geläut verstummte

Dann können die Kaufbeurer bald wieder die Glocken hören. Seit 2. November waren alle in der Dreifaltigkeitskirche wegen der Arbeiten vorübergehend verstummt.