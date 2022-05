Neue Vorsitzende: Der TSV Friesenried wird weiblicher

Stefanie Trunzer löst Daniel Kaiser als Vorsitzende in Friesenried ab. Der TSV bietet nun auch Dart an - und ein Jugend-Fußballturnier am 25. Juni.

05.05.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Auch der TSV Friesenried hat nach den Corona-Lockerungen eine Jahresversammlung abgehalten. Auf der legte Vorsitzender Daniel Kaiser sein Amt nieder – seine Nachfolgerin ist Stefanie Trunzer. Kaiser bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen für die „tolle Zusammenarbeit“ in den sechs Jahren seiner Amtszeit.

Vorstandsmitglied Stefan Wörz berichtete alsdann, dass die Corona-Pandemie das Vereinsleben auch im vergangenen Jahr geprägt habe, dennoch hätten die meisten Abteilungen ihr Training unter Einhaltung der Auflagen ausführen können. Der Verein wiederum habe den Boden im Fitnessraum erneuert, den Christbaum-Verkauf sowie etliche Maßnahmen am Sportgelände im Rahmen der Reinigungsaktion gemacht. Einige größere Renovierungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde werden in naher Zukunft auf der Agenda stehen, erklärte Wörz.

TSV Friesenried bietet Dart an

Erfreulich sei, dass der TSV mit Marco Bach endlich ein neuer Abteilungsleiter im Jugendfußball gefunden wurde – auch in anderen Abteilungen gab es Neubesetzungen. Zudem bietet der TSV ab sofort eine neue Sparte Dart unter der Leitung von Lukas Wörz an. Außerdem feiert der TSV Friesenried dieses Jahr sein 90-jähriges Bestehen und das möchte der Verein im Sommer mit einem Familienfest auf dem Sportgelände mit verschiedenen Spielen, Angeboten und Preisen feiern. Dazu gehört auch am 9. und 10. Juli ein Jubiläumsturnier der Fußballer.

Es folgte ein Überblick über die verschiedenen Sparten – von Ski- und Tennisabteilung, Tischtennis sowie Fitness/Turnen bis hin zu Indoorcycling. Die Skiabteilung erfreute sich an neuer Kleidung und konnte trotz Corona das Fitnesstraining für die Skisaison rechtzeitig im Oktober beginnen. Beim Tennis musste die Herbstrunde in der Halle coronabedingt ausfallen. Interessierte oder Spieler aus anderen Abteilungen sind aber jederzeit willkommen. Fußball-Abteilungsleiter Michael Ficker hatte am meisten zu erzählen.

Fußballer auf dem Weg nach oben

Da die Saison 20/21 ersatzlos ausgefallen war, wirkten sich die Ergebnisse aus der Saison 19/20 auf die Ligeneinteilung für die folgende Saison 21/22 aus. Nun spielt die Erste in der Kreisklasse Allgäu 3. Ficker ist zuversichtlich, dass die junge und talentierte Mannschaft mithilfe ihres Trainers Gunther Schechinger auch noch einen Schritt nach oben machen kann. Er betonte auch, dass die Zweite in der B-Klasse Allgäu 3 umso wichtiger als Unterbau für den Erfolg der Ersten ist. Dagegen hatten sich die Frauen den Aufstieg in die Kreisliga als Ziel 21/22 gesetzt. Personell gebeutelt wurde als neues Ziel erst einmal der Klassenerhalt ausgegeben.

Lesen Sie auch

Vereinsleben Jahresversammlung des FC Jengen: Schwieriges Jahr trotz schwarzer Zahlen

Beim Korbball gab es erfreulicherweise keine Aus- oder Rücktritte durch Corona. Aktuell hat die Abteilung 74 aktive Spielerinnen, davon 18 Erwachsene und 56 Kinder. Im September soll wieder ein Schnuppertraining stattfinden.

Geehrt (von links): Günther Weidlich, Willi Lehmann, Harald Roll, Bruno Reichel, Wolfgang Keppeler, Hans Reffle und Max Gerle.

Für die Jugendfußballer aus der JFG Mühlbachtal – etwa 90 Kinder und Jugendliche, davon 20 aus Friesenried – verlief die Runde im Herbst sehr gut. Abteilungsleiter Thomas Gerle ist stolz darauf, dass im Frühjahr alle Ersten Mannschaften der JFG in der Kreisliga starteten. Ziel der Jugend Fördergemeinschaft ist es, möglichst viele Jugendspieler in den Seniorenbereich ihrer Stammvereine zu bringen. Die JFG bietet auch die Möglichkeit für Trainer, sich aus- und weiterzubilden. Eine Infoveranstaltung zu dieser Ausbildung fand bereits statt und war auf großes Interesse gestoßen. Neben den sportlichen Erfolgen haben sich die Jungs und Mädels der JFG mit 500 Euro an einer Spendenaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine beteiligt. Am 25. Juni veranstaltet die JFG Mühlbachthal zudem das „Jonas Schalk Gedächtnis Turnier“ in Eggenthal.

Ehrungen