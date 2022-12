Neuer Ansporn für junge Kaufbeurer Geschichtsforscher

Das Stadtarchiv Kaufbeuren schreibt einen neuen Förderpreis für Schüler und Studenten aus, der erstmals 2023 vergeben wird. Wie die Gewinner belohnt werden.

19.12.2022 | Stand: 17:59 Uhr

Die ohnehin schon rege Erforschung ihrer Geschichte will die Stadt Kaufbeuren nun mit einem neuen Preis weiter fördern. Bei seiner jüngsten Sitzung stimmten alle Mitglieder des Schul-, Kultur- und Sportausschusses einem entsprechenden Vorschlag von Stadtarchivar Dr. Peter Keller zu. Ziel der Auszeichnung sei es, das Interesse an der Geschichte der Stadt und ihrer Ortsteile bei der jüngeren Generation zu wecken. Teilnahmeberechtigt sind entsprechend Schülerinnen und Schüler von Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien sowie Studierende und Absolventen.

Einsendeschluss für die erste Vergaberunde ist am 31. Juli 2023

Der neue Preis, der laut Keller bereits seit Längerem in Planung sei, soll im kommenden Jahr zum ersten Mal ausgeschrieben werden. Nach der Billigung durch den Ausschuss wurde als Einsendeschluss für die erste Vergaberunde der 31. Juli 2023 festgelegt. Eine Jury bestehend aus Stadtarchivar Keller, Stadtmuseumsleiterin Petra Weber, dem Vorsitzenden des Heimatvereins Kaufbeuren, Dr. Ulrich Klinkert, dem Schriftleiter der „Kaufbeurer Schriftenreihe“, Dr. Stefan Dieter, sowie Stadtheimatpflegerin Corinna Malek wird die bis dahin eingegangenen Arbeiten beurteilen. Preisverleihungs-Premiere könnte dann im Herbst kommenden Jahres sein. Die jetzige erste Bewerbungsrunde sieht Keller als „Testballon“. Je nach Anzahl der Einreichungen könne dann entschieden werden, ob der „Förderpreis für Forschungen zur Kaufbeurer Stadtgeschichte“, so die offizielle Bezeichnung, künftig jährlich oder in einem Zwei-Jahres-Turnus vergeben wird.

Welche Kategorien und Preisgelder gibt es?

Um die Chancengleichheit der unterschiedlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu wahren, wird der Preis in folgenden Kategorien vergeben: Schülerinnen und Schüler bis Jahrgangsstufe 10, Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 11 sowie Studierende und Absolventen. Gemeinschaftsleistungen, etwa von Schulklassen, seien ausdrücklich zulässig, betonte Keller. Die künftigen Gewinnerinnen und Gewinner können sich neben Urkunden auch über Preisgelder freuen. 200 Euro sind es in der Kategorie bis zur Jahrgangsstufe 10, 300 Euro in der Kategorie ab der Jahrgangsstufe 11, 600 Euro für Arbeiten auf dem Niveau des Bachelor-Studienabschlusses und 1000 € für Arbeiten auf Master-Niveau. Zudem können und sollen besonders gute Arbeiten in den kommenden Bänden der „Kaufbeurer Schriftenreihe“ veröffentlicht werden. Eine dreijährige kostenfreie Mitgliedschaft im Heimatverein Kaufbeuren ist ebenfalls Teil des Preisträger-Pakets. Von mehreren Ausschussmitgliedern gab es Lob für diese Initiative. Auch Oberbürgermeister Stefan Bosse zeigte sich „gespannt, was sich daraus alles ergibt“. Nähere Informationen zum neuen Preis gibt es hier.