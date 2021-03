Neuer Bahnhalt Neugablonz/Leinau: Wer zahlt wie viel?

Die Diskussion um den geplanten Bahnhalt Neugablonz/Leinau geht weiter. Germaringen möchte, dass sich mehr Gemeinden an den Kosten beteiligen.

24.03.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Der geplante Bahnhalt Neugablonz/Leinau soll ein Gemeinschaftsprojekt werden, an dem sich die Stadt Kaufbeuren und die Umlandgemeinden finanziell beteiligen. Bereits Ende Januar hatte die Stadt eine Kostenbeteiligung in Höhe von einer Million Euro in Aussicht gestellt. Das wäre knapp die Hälfte des verbleibenden kommunalen Anteils – nach Abzug von Förderungen und der Kofinanzierung durch die Deutsche Bahn. „Die anderen 50 Prozent sollten aus dem Umland kommen“, sagt der städtische Baureferent Helge Carl. Eine Idee, die im Germaringer Gemeinderat allerdings auf wenig Begeisterung stieß.