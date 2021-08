Neuer Brunnen im Stubental liefert gutes Trinkwasser

Gennach-Hühnerbachgruppe versorgt über 6000 Haushalte und liefert 1,28 Millionen Kubikmeter Trinkwasser im Jahr. Was für die Zukunft geplant ist

02.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die 82. Verbandsversammlung des Zweckverbands zur Wasserversorgung Gennach-Hühnerbach-Gruppe stand ganz unter dem erfreulichen Bericht über den künftigen neuen Brunnen im Stubental: Er kann nach ersten Untersuchungen „hervorragendes Wasser bei ansprechender Menge“ ins Verbandsnetz liefern. Darüber hinaus nahmen die Verbandsrätinnen und -räte den Rechenschaftsbericht des vergangenen Jahres unter Coronabedingungen im Gasthaus Wiedenmann in Stöttwang entgegen und beschlossen den Haushalt 2021.

Alle Arbeiten erledigt

Vorsitzender Alexander Müller berichtete von einem erfolgreichen Geschäftsjahr, in dem die Beschäftigten trotz Corona-Einschränkungen die anfallenden Arbeiten am Wassernetz, an den 65 neuen Hausanschlüssen und an 691 zu tauschenden Zählern erfolgreich erledigten. Inzwischen versorgt die Gruppe 6015 über Wasserzähler angeschlossene Haushalte und lieferte 2020 diesen 1,28 Millionen Kubikmeter Wasser aus den Brunnen im Gerbishofer Feld und der Hochreute. Das bedeutet eine Steigerung von 40 500 Kubikmeter gegenüber dem Vorjahr.

Preiserhöhung akzeptiert

Zufrieden berichtete Müller, dass die Kunden die vorjährige Preiserhöhung akzeptierten. Als Wermutstropfen bezeichnete er den Verlust des größten Wasserabnehmers, der aufgelösten Firma Nocker in Germaringen, die bis zu 70 000 Kubikmeter im Jahr brauchte. Positiv machten sich die ständigen Sanierungsmaßnahmen am Wassernetz bemerkbar, da der Leitungsverlust auf 7,7 Prozent (108 000 Kubikmeter) gesunken sei. 2020 wurde das Leitungsnetz um 2 226 Meter erweitert. Coronabedingt wurde zum Jahresende das Ablesen der Wasserzähler durch Beauftragte umgestellt auf Meldung per Post, Telefon oder online. Die Rückmelderate sei erfreulich hoch gewesen, so Müller.

Erfolgreicher Pumpversuch

Chronologisch blickte Müller auf das Projekt „Brunnen im Stubental“ zurück: vom Versammlungsbeschluss 2019 bis zum erfolgreichen Pumpversuch mit 49 Liter je Sekunde bei Minus 20 Grad Celsius im Februar 2021. Müllers Fazit: „Der Brunnen im Stubental ist ein goldener Segen für 16 000 Wasserbezieher“.

Ausreichend Grundwasser

Geschäftsführer Hermann Heiß erläuterte die Grundwassersituationen der bestehenden Brunnen und im Stubental. Während der Grundwasserstand über Jahre hinweg in der Hochreute abnehme, bleibe er im Gerbishofer Feld nahezu konstant. Im Stubental unterliege der Grundwasserspiegel geologisch bedingt Schwankungen bis zu zehn Metern. In einer 305 Hektar umfassenden Schutzzone, die zu 92 Prozent im Staatsforst liegt, betrage der Nitratwert des Grundwassers 7,8 Milligramm je Liter (Grenzwert 50) und die Wasserhärte 18,9 Grad. Bisher setzte die Gruppe im Stubental 320 000 Euro ein. Nun soll der Brunnen über eine 2025 Meter lange Leitung an den Hochbehälter Mähder angeschlossen werden. Die Tiefbaukosten werden laut Heiß mit 680 000 Euro veranschlagt.

Haushalt verabschiedet

Die Versammlung stimmte unisono für die Antragstellungen auf Erweiterung des Wasserschutzgebietes Stubental und auf Erlaubnis zur Grundwasserentnahme im Brunnen 2 Stubental. Detailliert stellte Heiß den Verwaltungshaushalt 2021 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2,1 Millionen Euro und den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,2 Millionen Euro vor. Einstimmig genehmigte die Versammlung den Haushaltsplan 2021 mit einer Gesamtsumme von 3,3 Millionen Euro sowie den zugehörigen Finanzplan bis 2024.