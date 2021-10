Neuer Stadtführer leitet Kinder und Eltern durch Kaufbeuren

Ein liebevoll gestaltetes Büchlein begleitet junge Entdecker durch Kaufbeuren und seine Geschichte. Welche Rolle darin Frau Maierhof und Herr Wiedemann spielen.

22.10.2021 | Stand: 08:48 Uhr

Sie sind seit Jahren kundige und humorvolle Führer durch die Kaufbeurer Historie. In ihren „Stadtgeschichten“ vermitteln Elsa Maierhof (Simone Dopfer) und Johann A. Wiedemann (Thomas Garmatsch) bei der Kulturwerkstatt Kindern, aber auch Erwachsenen, viel Wissenswertes und Amüsantes über die Wertachstadt. Nun muss man nicht mehr unbedingt in den „Geschichtenladen“ des Kaufbeurer Kinder- und Jugendtheaters, um die beiden Kaufbeuren-Kenner zu erleben. Sie sind auch ein weiteres Mal die Hauptpersonen eines gedruckten Stadtführers für Kinder, der es in sich hat.