Neuer Til-Schweiger-Film: Kaufbeuren für drei Minuten im Rampenlicht

Der Star hat vergangenes Jahr in Kaufbeuren Szenen für seinen neuen Film gedreht. Ab heute ist das Ergebnis bundesweit auf den Leinwänden zu sehen.

11.11.2021 | Stand: 14:40 Uhr

Ganz Deutschland blickt nach Kaufbeuren. Im neuen Kinofilm von Til Schweiger „Die Rettung der uns bekannten Welt“ erhaschen alle Zuschauer einen kurzen Blick auf die hiesige Altstadt. Der Streifen startet am heutigen Donnerstag in die Kinos und die Kaiser-Max-Straße kommt darin für eine kurze Zeit ganz groß raus.

"Kein typischer Til-Schweiger-Film"

Die wenigen Besucher waren aber allesamt höchst angetan von Schweigers neuem Film. „Sehr kurzweilig, das hat mir gefallen“, zog eine Zuschauerin ihr Fazit. Die Vorpremiere am Mittwochabend war ob der aktuellen Corona-Lage allerdings nur mäßig besucht: Gerade einmal 13 Kaufbeurer sahen den Auftritt ihrer Stadt im Corona Kinoplex

Eine junge Frau, die schon vergangenes Jahr beim Dreh vor Ort war, sagte zum Streifen: „Ich war positiv überrascht von der Story und ihrer Tiefe. Das war kein typischer Til-Schweiger-Film.“ Der Auftritt ihrer Heimatstadt kam den meisten Besuchern aber doch recht kurz vor. „Das hat man ja kaum gesehen“, meint ein Zuschauer. Gefallen habe der Film ihm aber trotzdem sehr gut. ( Diese Filme kommen im November in die Allgäuer Kinos

Splitternde Scheiben: Drei Minuten auf der großen Leinwand

Knapp drei Minuten dauert Kaufbeurens großer Moment auf der Leinwand: Die Szenen, die das Filmteam um Star-Regisseur Til Schweiger im vergangenen Jahr in der Wertachstadt gedreht hat, waren durchaus actiongeladen. In der Szene will Paul (Emilio Sakraya) anlässlich seiner frischen Verlobung mit Toni (Tijan Marei) zwei Eheringe kaufen.

Sie besuchen einen edlen Juwelier, der sich weigert, dem jungen Paar mit wenig Geld Eheringe zu verkaufen. Daraufhin steigen die beiden in ihren gestohlenen Geländewagen – sie sind gerade aus einer psychiatrischen Anstalt geflohen – und rauschen damit durch die Glastür in den Juwelierladen. Dem verdatterten Verkäufer nimmt Paul zwei Ringe aus der Hand, steigt wieder ins Auto und weg sind die beiden. (Darum geht es in dem neuen Schweiger-Film)

Die Besucherzahlen der Vorpremiere in Kaufbeuren hielten sich in Grenzen. Kurz zuvor

musste das Kino auf die 2G-Regelung wechseln. Bild: Michael Mayr

Mehrere Allgäuer Komparsen vor der Kamera

Das Juwelier-Geschäft wurde extra für den Film in der Kaiser-Max-Straße aufgebaut. Auch das Café Weberhaus ist kurzzeitig sehr gut zu sehen. Bei den Dreharbeiten standen mehrere Allgäuer Komparsen vor der Kamera – So auch Jürgen Michel. Von den drei Minuten Sendezeit zeigt sich der erfahrene Komparse positiv überrascht: „Bei anderen Drehs kommen da teilweise nur Sekundenbruchteile, manchmal vielleicht 30 Sekunden in den Film.“

